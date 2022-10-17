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Сегодня, 12:38

Тарасова готова комментировать первый этап «Гран-при России»

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что готова комментировать этап «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Не знаю, буду я работать на Гран-при или нет. Если попросят, буду комментировать, я готова», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

В апреле международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение этапа «Гран-при» сезона-2022/23 в России.

Первый этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 21 по 23 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/16073295
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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