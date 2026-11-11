В Омске отменили соревнования по фигурному катанию из-за угрозы БПЛА. Что будет с юниорским Гран-при?

У взрослого этапа пока остается прежнее расписание.

В Омске отменили первый соревновательный день шестого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спортсмены должны были выступить на льду «G-Drive Арены» 11 ноября, однако организаторы приняли решение не проводить запланированные прокаты.

Соревнования отменили ради безопасности участников

По первоначальному расписанию юниорский этап Гран-при в Омске должен был начаться в среду, 11 ноября. Первым в программе стоял ритм-танец в 17.30 по местному времени (14.30 мск). В 19.45 (16.45 мск) были запланированы короткие программы спортивных пар. Однако из-за объявленной в Омской области беспилотной опасности оба старта отменили.

Решение приняли для обеспечения безопасности фигуристов, тренеров, судей, зрителей и других участников мероприятия. Местные Telegram-каналы также сообщили об эвакуации «G-Drive Арены».

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил информацию о БПЛА. «По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

На фоне угрозы БПЛА в аэропорту Омска также ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Жителей региона предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом.

Что будет с Гран-при России в Омске

«Сердце Сибири» — заключительный, шестой этап серии Гран-при России среди юниоров в сезоне-2026/27. Спортсмены должны разыграть медали в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Расписание соревнований оперативно изменили: 12 ноября танцоры и парники выступят с короткими и произвольными программами в один день, а одиночники представят короткие программы. На 13 ноября назначены произвольные прокаты юношей и девушек.

14 и 15 ноября на «G-Drive Арене» должен пройти пятый этап взрослого Гран-при России. На соревнования заявлены Марк Кондратюк, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Александра Степанова и Иван Букин, а также другие фигуристы.