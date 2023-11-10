Базылюк объяснила историю с йогуртом для Костылевой. А в танцах зажигает Анна Щербакова

Итоги юниорских стартов накануне «Гран-при» в Казани.

Взрослые на четвертом этапе российской серии «Гран-при» стартуют только в субботу, а вот юниоры катают уже со среды. Последние медали разыграли одиночники и одиночницы в пятницу. Сенсации не случилось — сделав два четверных из запланированных трех, выиграла Маргарита Базылюк. Удивило другое — девушка впервые сама пролила свет на загадочную историю с йогуртом для бывшей напарницы по группе Елены Костылевой. Девочка, несмотря на юный возраст, не стала отказываться отвечать на не самый приятный вопрос. И четко объяснила свою позицию. Так была ли «подстава и предательство», о котором много говорила мама Костылевой Ирина?

Новая версия истории с Костылевой

На днях в информационном поле снова появилась Елена Костылева. Но отметилась она не яркими прокатами или сложными прыжками (хотя и с этим у Елены для 12 лет все неплохо), а претензиями ее мамы Ирины Костылевой ко всем окружающим. На этот раз — к руководству и тренерскому штабу школы «Москвич». Стоило только Костылевой вновь появиться в заголовках новостей, как все вспомнили про, казалось бы, уже забытую байку про «йогурт Базылюк». Раньше и Елена Костылева вместе с Маргаритой Базылюк тренировалась у Этери Тутберидзе. И якобы в Новогорске на сборах Базылюк попросила Костылеву принести ей йогурт. В итоге Елена взяла сразу два, и в этот момент ее увидела Этери Тутберидзе и отругала за прожорливость. А Базылюк, опять же, якобы отказалась подтвердить, что просила йогурт для себя.

За такое несоблюдение диеты Елена впала в опалу, и дни ее в группе были сочтены. Это одна из версий, другая состоит в том, что Маргарита и вовсе пыталась что-то подложить Костылевой в еду. И все это, как считает Ирина Костылева, при полном попустительстве тренеров. Долгое время история жила слухами и домыслами. Сторона Маргариты комментировать ее не спешила, да и сама Базылюк редко встречалась со СМИ. Текущий сезон для нее — первый на крупных всероссийских стартах, так что она только узнает, что такое микст-зона. В Уфе о пресловутом йогурте никто не спрашивал, а в Казани «СЭ» поинтересовался у девушки ее версией событий. «Я Лену ни о чем не просила, чтобы она принесла мне йогурт. Такого не было», — твердо и четко сказала Базылюк журналистам.

Маргарита Базылюк. Фото Федерация фигурного катания России

Тутберидзе пока до Казани не доехала

На этом обсуждение кисломолочных продуктов следует завершить и сфокусироваться на спорте. Тем более есть на чем. Маргарита — одна из самых талантливых девушек поколения. У нее в произвольной сразу три четверных прыжка, два тулупа и сальхов. Пока выкатать все сразу не удается, Базылюк падает либо в первой половине программы, либо во второй. Тем не менее даже на взрослом уровне подобным набором владеют единицы, а катают — и того меньше. К примеру, Камила Валиева пока четверные прыжки себе не вернула. А Маргарита тем временем готова к соперничеству с олимпийской чемпионкой. «Она уже старше и взрослее, а я пока маленькая, пока прыгаю и надеюсь, что буду прыгать и дальше. Поживем — увидим», — многозначительно сказала Базылюк. А вот битву за внимание Этери Тутберидзе она уже проиграла — главного тренера «Хрустального» не было с девушкой ни во время проката, ни на награждении.

И если за бортиком хотя бы стояли Сергей Дудаков с Даниилом Глейхенгаузом, то вот на награждение к Маргарите не подошел вообще никто. В результате диктор объявляет Тутберидзе, а на арене — немая сцена, и медаль за тренера получает сама Базылюк. При этом прокат Валиевой уже в субботу. В пятницу у нее были первые тренировки на арене, жеребьевка. Собирается ли Этери Георгиевна в принципе приезжать в Татарстан или ее ждать на «Гран-при» от ISU в Китае? ТАСС писал, что Тутберидзе планирует поддержать Камилу, но пока что в «Спорт сарае» ее фирменные пальто с сумочкой Louis Vuitton не наблюдается. А чемпионкой по поддержке ожидаемо стала местная фигуристка Риана Кадырова — родная сестра Ямины Кадыровой. Риана выиграла первую в карьере медаль на таком уровне и после проката не скрывала ярких эмоций.

Арсений Федотов с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Фото «СЭ»

У «Хрустального» новая звезда в мужском одиночном — Арсений Федотов

Крики трибун: «Вперед, татары!» — вообще звучали с завидной регулярностью, что приносило результат, ведь на пятом месте еще одна фигуристка из Казани — Таисия Коробицина. Причем Коробицина тренируется даже не в главной спортшколе города, а на окраине на небольшом катке «Стрела». Тем не менее ее выступление вышло удачнее, чем прокат Софьи Титовой. Ученица Евгения Плющенко только десятая — у девочки пока что неудачная полоса. Реабилитироваться в юношеском разряде «Ангелам Плющенко» не удалось, так как до Казани никто из группы не доехал. За победу боролись Арсений Федотов из «Хрустального» и несколько учеников СШОР имени Станислава Жука. Так с этого сезона официально называется отделение фигурного катания в ЦСКА. После того как МОК запретил выступать на международных стартах спортсменам из связанных с военными структурами организаций, ФФККР решила убрать любые такие отсылки.

Успех в итоге за Федотовым — Тутберидзе, как в былые годы, забирает себе сразу два юниорских титула, правда, отдувались за нее снова Дудаков и Глейхенгауз. Вновь заметны были и ребята из провинции. Призер чемпионата Европы Вера Базарова верно заметила тренд на развитие регионов. К примеру, в парах с Москвой и Санкт-Петербургом на равных боролись Пермь и даже Краснодар. В танцах на льду развернулась настоящая драма. Действующие чемпионы первенства России среди юниоров Анна Щербакова/Егор Гончаров уступили более молодому дуэту Анна Коломенская/Артем Фролов. Но обиднее всего даже не само поражение, а отношение к Щербаковой. Анна уже давно заметна на крупных стартах, но ее до сих пор воспринимают прежде всего как полную тезку олимпийской чемпионки в одиночном катании. Притом что Щербакова с Егором уже давно самодостаточны.

Этап «Гран-при России» в Казани

Юноши

1. Арсений Федотов — 270,49

2. Иван Рамзенков — 247,01

3. Вадим Воронов — 240,73

Девушки

1. Маргарита Базылюк — 230,76

2. Виктория Морозова — 200,86

3. Риана Кадырова — 194,74

Юниоры. Пары

1. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик — 172,12

2. Влада Селиванова/Виктор Потапов — 160,52

3. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 159,51

Юниоры. Танцы

1. Анна Коломенская/Артем Фролов — 182,16

2. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 179,45

3. София Загребаева/Вениамин Башуров — 150,62