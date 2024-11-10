Поддержка учениц Тутберидзе для Фроловой и прорыв у мужчин. Развязка «Гран-при» в Красноярске

Кто стал лучшим на третьем этапе серии.

«Гран-при России», 3-й этап (Красноярск)

Женщины

1. Анна Фролова — 218.91

2. Алина Горбачева — 210.36

3. Софья Акатьева — 208.63

Мужчины

1. Николай Угожаев — 292.56

2. Петр Гуменник — 282.88

3. Даниил Самсонов — 275.94

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 227,99

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 193,88

3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 174,92

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 209.40

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 200.93

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 193.95

Экватор серии «Гран-при России» по фигурному катанию прошел. На сибирском этапе петербургские фигуристы взошли на пьедестал во всех видах, лишь в танцах на льду золото взяла московско-самарская пара, но бронза все равно у представителей Северной столицы.

Горбачевой не помог даже четверной

Чемпионка России прошлого года Софья Акатьева на счастливом красноярском льду в произвольной программе решила пойти на четверной тулуп. Создалось впечатление, что она передумала в последний момент, поэтому сделала «бабочку» и тулуп получился лишь двойным. Журналистам Софья призналась, что ей не хватило соревновательного опыта после перерыва: «Я понимала, что в начале будет тяжеловато, будем на тренировках больше катать с выходами, будем накатывать короткую программу, будем тренировать и оттачивать все элементы. Соревнования дают такие эмоции, каких нет в моей повседневной жизни, в произвольной получилось принять энергию от зрителей, она мне очень помогала».

А вот ученица Софьи Федченко Алина Горбачева сделала четверной сальхов, и это помогло ей подняться с шестого места после короткой программы на второе. После проката Алина рассказала, что планирует вставлять и второй четверной сальхов в произвольную программу: «Буду работать над сальховом, планирую добавить второй на следующий этап «Гран-при».

Победительница Анна Фролова рассказала, что удержать лидерство ей помог не счастливый красноярский лед, а присутствие титулованных фигуристок за бортиком: «Меня очень подстегнуло нахождение многих именитых спортсменов, да и в целом красивых девушек, как Саша Игнатова, Аня Щербакова, Женя Медведева. Я вчера была немного в таком затуманенном состоянии, и девочки меня подстегнули, я поняла, что нужно собраться и сделать все чисто», — поделилась Анна.

Петр Гуменник. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гуменник борется с недокрутами и уступает открытию сезона

Николая Угожаева в этом сезоне можно сравнить с Владиславом Дикиджи прошлого, он буквально не оставил шанса соперникам, прыгнув четыре четверных прыжка и два тройных акселя в произвольной программе. Николай уверенно стремится к пьедесталу чемпионата России, и с таким контентом у него все может получиться.

Петр Гуменник продолжает бороться с недокрутами, а мелкие ошибки в произвольной программе позволили завоевать лишь серебряную медаль, но упрощать контент фигурист не планирует. «Сегодня я сделал то, что планировал, немного не хватило докрутить эти прыжки, ловлю некий баланс между чистыми выездами и недокрутами. Мне кажется по горячему следу, нужно этот вариант накатать, сделать более стабильным и показывать его», — отметил фигурист.

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лидеров в парных видах отгадать сложно

Танцевальные дуэты продолжают интриговать. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин набрали на два балла больше, чем нынешние лидеры Александра Степанова/Иван Букин двумя этапами ранее. Александр Жулин уже говорил, что считает, что лидеров придерживают специально, но это не отменяет прогресса чемпионов красноярского льда. Ребята рассказали, что для них произвольная программа — это нечто трепетное и особенное. «Самое сложное — это то, что невозможно научиться делать эту программу, ее нужно проживать, если ты в начальной позе не входишь в это состояние, то прокат не получится, он может быть чистым, GOE плюс пять, но не будет эмоционально таким. Чтобы войти в это состояние, нужен внутренний свет, внутренняя любовь, это очень важная программа для нас», — отметила Елизавета.

Победители этапа в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов высказались о мысли их соперника Дмитрия Козловского об увеличении числа стартов, но допуске сильнейших на все турниры. «Наша дуэль с Бойковой и Козловским — как «Амкал» и «2Drots», как «Спартак» и «Зенит». Это будет несправедливо по отношению к другим парам. Меньше стартов — меньше медалей», — считает Галлямов.

Следующий этап серии «Гран-При России» пройдет в Москве 16-17 ноября. Многие фигуристы уже откатали свои два турнира, но борьба за место в финале и на чемпионате России еще продолжается.