Последние выжившие? Участников этапа «Гран-при» не хватает даже на пьедестал

Удивительные соревнования в Казани.

«Гран-при России». Второй этап. Короткая программа

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,92

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 73,22

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 101,45

2. Глеб Лутфуллин — 98,0

3. Матвей Ветлугин — 85,62

Женщины

1. Аделия Петросян — 85,67

2. Вероника Яметова — 74,40

3. Софья Важнова — 68,30

Федерации фигурного катания России все сложнее собрать полные заявки на все этапы «Гран-при» — не помогает даже сокращение их количества. Казанский этап изначально выглядел в плане составов сомнительно, но последняя пара дней сделала ситуацию вокруг парного катания незабываемой. Вместо изначальных четырех участвующих пар (что и само по себе вызывает вопросы) короткую программу представили только две. Теперь главная интрига — доедут ли обе до произвольной или же у нас будет первый в истории победитель, обыгравший сам себя.

Любой желающий может стать призером этапа «Гран-при» в Казани?

Фигуристы часто говорят в микст-зоне о том, что их главный соперник — они сами. Якобы их не волнуют конкуренты, важнее всего соревноваться с самим собой. Подобные фразы считаются клише, и относятся к ним с приличной долей скептицизма. Неужели в действительности есть люди, кто будет рад чистому прокату, который принес почетное четвертое место больше, чем выступлению с ошибками, но подарившему победу? Едва ли. Но этап «Гран-при» в Казани дает возможность увидеть на практике, что такое соперничество с самим собой. У главных звезд этапа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и так реальных конкурентов не предвиделось. При всем уважении даже к победителям прошлого этапа «Гран-при» в Магнитогорске Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко шансы пусть и в родной для Елизаветы Казани навязать борьбу чемпионам Европы были близки к нулю.

И все же мы могли рассчитывать на интересную развязку в плане соперничества за вторую позицию, за пьедестал почета. Однако сначала до Татарстана не доехали Виктория Васильева/Роман Запорожец, а утром перед короткими программами стало известно, что снимаются Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. У Хабибуллиной татарские корни, есть родственники в Казани — она точно была бы рада выступить в «Спорт сарае». Однако Наталья получила травму на тренировке, поэтому выйти на лед Ледового дворца на Московской не сможет при всем желании. Вот и выходит, что остаются у нас только Осокина/Грицаенко с Бойковой/Козловским. Возможно, первый случай в истории крупных российских стартов, когда собрать полный пьедестал не получится при всем желании. То есть в теории любой из вас мог бы найти себе спортивную пару, собрать базовую программу и выиграть 200 тысяч рублей на двоих.

Артем Грицаенко и Елизавета Осокина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Козловский призывает обратить внимание на кризис в своем виде спорта

Правда, теперь, вполне возможно, деньги не выплатят даже за второе место. По крайней мере, в 2022-м федерация отказывалась премировать бронзовых призеров в том случае, если четвертого участника не было. Подобный прецедент случился, к слову, также на этапе в Казани. Тем более что недовольство ситуацией возникает даже у самих участников турнира. И если Артем Грицаенко ограничился шуткой про «соревнования с самим собой», то вот Дмитрий Козловский разошелся на большой монолог о кризисе в своем виде спорта. «Помню, когда мы с Сашей только начинали, мы заняли четвертое место в Канаде при чистых прокатах. На чемпионате мира два чистых проката — и только шестое место. А тут русская пара только приезжает и сразу второй на этапе «Гран-при» становится. Вы серьезно?» — возмущается Козловский. Очевидно, речь идет о Дмитрии Чигиреве и Екатерине Гейниш. Некогда русская пара перешла под флаг Узбекистана и сразу же вошла в число мировых лидеров.

По мнению Козловского, «в его время» с подобными прокатами было стыдно в принципе приезжать на этапы международной серии «Гран-при». Причем в России ситуация не лучше, и юниоры оптимизма не добавляют. «Кризис пар есть во всем мире, его нельзя не замечать. Даже если смотреть на новое поколение — когда мы только приходили, конкуренция была выше и больше. Чтобы попасть в сборную, надо было еще постараться. Сейчас полегче стало, постараться надо, чтобы попасть в тройку, в шесть лучших — куда проще», — поддержала мысль своего партнера Бойкова.

По информации «СЭ», изначально рассматривался вариант остановиться на двух этапах для парного катания в принципе — то есть провести де-факто три подряд чемпионата страны. Поддерживает подобную идею Козловский. Он не понимает, зачем нужны турниры по типу чемпионата Европы, где искусственным образом ограничивают сильнейших друг от друга.

Глеб Лутфуллин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кумир казанцев Лутфуллин переночевал у бабушки и зарядился домашней энергетикой

История с фарсом в парном катании затмила даже интересную борьбу в мужском и женском одиночном. С этими видами пока все намного лучше. Радует Аделия Петросян — лидер среди девушек не собирается снижать планку и облегчать программы даже в отсутствие сопоставимых конкурентов. В Казани она приземлила тройной аксель — первый женский элемент ультра-си в сезоне. В воскресенье ждем четверные, наверняка не один. Петросян не скрывала, что волновалась перед стартом, но уверенный прокат короткой наверняка снял большую долю напряжения. Четверные есть и в арсенале Дарьи Садковой. И если она планирует попадать в призовую тройку, придется рисковать. «Бабочка» на каскаде едва не поставила ученицу Этери Тутберидзе в тупик. У Вероники Яметовой планы с многооборотными прыжками пока приостановлены, но она берет свое за счет стабильности и уже успела стать признанным лидером, несмотря на решительный отказ переезжать в Москву или Санкт-Петербург. Осечка Садковой дает шансы Софье Важновой и другим девушкам, вопрос только, как они им воспользуются.

В мужском одиночном настоящей звездой себя успел почувствовать Глеб Лутфуллин. Фигурист давно был в списке перспективных, но никак не мог выйти на новый уровень. Шансом заявить о себе стал недавний Мемориал Николая Панина-Коломенкина, когда Лутфуллин впервые в карьере пробил отметку в 300 баллов, хоть и остался без победы. Казань при этом родной для Глеба город, ночь перед короткой он провел не в отеле, а дома у бабушки. Теплый прием помог настроиться на нужный лад, только вот возглавить таблицу все еще не удается. Считавшийся по предварительным раскладам фаворитом Владислав Дикиджи доказывает свой статус и на практике. Узнали о Дикиджи, к слову, многие ровно год назад здесь же, на казанском льду. Так что для него арена «Спорт сарае» имеет тоже весьма символическое значение. Вклиниться в борьбу с Владиславом и Глебом пытаются Артем Ковалев и Матвей Ветлугин. Пока отрыв лидеров приличный, но все знают, что мужская произвольная часто дарит сюрпризы.