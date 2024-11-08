Одиночницы Плющенко догоняют непобедимую группу Тутберидзе. Времена меняются?
«Гран-при России». Красноярск. 4-й этап
Юниорки
1. Елена Костылева — 230,63
2. Алиса Двоеглазова — 221,19
3. Алена Принева — 199,13
Юниоры
1. Лев Лазарев — 264,82
2. Александр Семков — 239,76
3. Эдуард Каратынян — 218,78
В Красноярске завершился четвертый этап юниорского «Гран-при России», турнир запомнился первым противостоянием одиночниц из тренерских групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко и неожиданной развязкой в соревнованиях одиночников.
Двоеглазова не смогла удержать лидерство
Елена Костылева дебютировала на «Гран-при» и, хотя была на втором месте после короткой программы, смогла обойти главную соперницу — Алису Двоеглазову — в общем зачете. 12-летняя воспитанница «Ангелов Плющенко» начала произвольную программу со срыва тройного акселя, но не растерялась и исполнила три чистых четверных прыжка. «Аксель мы вставили за три дня до выступления, я заходила на этот прыжок в программе впервые, поэтому выступлением все равно довольна, — признается фигуристка, — Будем вставлять два тройных акселя в произволку, а заход на сальхов делать короче».
Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова не справилась с волнением перед первым стартом после долгого перерыва и сорвала четверной лутц в начале программы. «Расстроилась не из-за того, что заняла второе место, а из-за проката, на тренировках продуктивно работала, старалась показать все самое лучшее, но не получилось», — объяснила девушка.
Фигуристка пыталась передать образ в программе, ее произвольная поставлена под французскую композицию Эдит Пиаф: «Я взрослею, начинаю чувствовать и понимать образы, судьям и зрителям интересно, когда спортсмен передает эмоции в прокате, а не только исполняет прыжки. У меня есть давняя мечта побывать в Париже, посетить Эйфелеву башню, я просто в детстве смотрела мультик про Леди Баг, поэтому мечтаю», — рассказала Алиса.
Лев Лазарев не слушает песни однофамильца Сергея
Результаты одиночников оказались не такими предсказуемыми. Эдуард Каратынян из тренерского штаба Светланы Соколовской занял третье место с двумя падениями и недокрутом на стартовом лутце. Сам фигурист заявил, что медали его мотивируют, но итоговый прокат не радует: «Медали могут давать больше мотивации, я рад, что попал в тройку, могло все сложиться иначе, конечно, не рад прокату, буду работать». Александр Семков прыгнул всего два квада, но чистое катание позволило завоевать серебро на турнире в Красноярске.
Золото ожидаемо получил Лев Лазарев, несмотря на отсутствие Арсения Федотова — главного конкурента ученика Сергея Давыдова. Лев отметил сохранение мотивации соревноваться: «Я все-таки соревнуюсь не только с ним, со всеми интересно, конечно, но, когда есть Арсений, появляется стимул показать все то, что я тренировал». А еще фигурист рассказал, что никогда не планировал программу под песни однофамильца — Сергея Лазарева. «Пока не задумывался, мыслей таких не было, песни его не слушал», — подчеркнул фигурист.
Юниоры удивили сибирскую публику, а что дальше?
Соревнования среди юниоров были лишь разогревом перед основным турниром для взрослых спортсменов. В Красноярск приехали сильные составы во всех четырех дисциплинах. У девушек мы увидим возвращение Софьи Акатьевой и попытку четверного у Алины Горбачевой, парни, как обычно, будут удивлять жесткой борьбой за место на пьедестале, тем более претендентов достаточно: Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, и не стоит забывать про Николая Угожаева с результатом в 300+ на Мемориале Панина-Коломенкина.
Во взрослых соревнованиях будут представлены все виды фигурного катания, в том числе спортивные пары и танцы на льду. Борьба в этих дисциплинах должна получиться не менее острой, чем у одиночников.