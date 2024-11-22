Битва учениц Плющенко и Тутберидзе и заруба у парней. Русское фигурное катание на выходных даст жару

Лучший досуг на выходных в Северной столице.

В санкт-петербургском дворце «Юбилейный» 23-24 ноября пройдет пятый, заключительный этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Впереди останутся только главные старты — чемпионат страны и финал серии.

В Мекке фигурного катания ожидается аншлаг, а федерация в последние дни даже сделала скидки на билеты по промокоду на своем сайте. Сильные составы и решающая битва за поул-позицию в преддверии главного старта сезона — чего ждать от фигурных выходных?

Мужчины: будет ли пять разных победителей на пяти этапах?

Мужчины-одиночники радуют в этом сезоне сумасшедшей конкуренцией. Этап в Питере не станет исключением. Из 12 претендентов как минимум половина — потенциальные медалисты.

Кроме того, мужскому одиночному может покориться очень необычное достижение — на пяти этапах могут выиграть пять разных фигуристов. Это произойдет в случае, если в Петербурге выиграет любой соперник Владислава Дикиджи. Помимо него на золото претендует Петр Гуменник, который в 2024 году побеждал только на региональных петербургских соревнованиях, сильными выглядят позиции Дмитрия Алиева и Глеба Лутфуллина, у которого в новом сезоне поперло и есть результаты в районе 300 баллов. В роли темных лошадок Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Артем Ковалев.

Во второй половине таблицы идет жесткая борьба за отбор на чемпионат России (18 человек) и финал «Гран-при» (12). Каждый из не упомянутых выше пяти фигуристов может на них отобраться. Так что немотивированных в «Юбилейном» не будет. Оба турнира при удачном раскладе могут стать отборочными на первые международные старты в олимпийском сезоне — если ISU все же решит(ся) нас вернуть.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Женщины: лидерам Плющенко и Тутберидзе нужно реабилитироваться

У женщин тоже наконец должна получиться плотная конкуренция. Если на предыдущих выходных в Москве разница между победительницей (Петросян) и преследовательницей (Садковой) составила 27 баллов, то здесь такие отрывы станут сюрпризом. Реабилитироваться надо Соне Акатьевой, которая на своем первом этапе едва не выпала из медалей и стала третьей. Еще хуже ситуация у ее тезки Муравьевой. А на берега Невы, к их неудовольствию, приедут стабильная Вероника Яметова со своими 210 баллами и Алина Горбачева с четверными. Произвольная программа получится очень непредсказуемой.

Для других участниц важно, что в Питере можно попасть в пятерку вслед за лидерами и набрать много очков в зачете «Гран-при», что почти гарантирует путевку в финал и тем более на чемпионат России.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пары и танцы: очень принципиальное соперничество

В парах представительство снова грустное — всего три дуэта. С другой стороны, зато какое! Наконец первая дуэль пар Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов в сезоне — плюс второй (и очень любопытный и самобытный) дуэт Тамары Москвиной Кадырова/Миронов. Илья не выступал на высшем уровне почти два года, Ясмина — около года. И ребята с ходу стали третьими из шести пар на этапе в Красноярске.

Что касается противостояния БК vs МГ — это уже классика русского фигурного катания. Питер — вотчина Тамары Николаевны, поэтому, пожалуй, Настя с Сашей фавориты. Но интереснее, какими техническими и тактическими ходами будут они обмениваться. Например — попытаются ли перед родными трибунами Саша и Дима (которые ранее катались у Москвиной) сделать четверной выброс.

В танцах в преддверии чемпионата России (напоминаем, за год до Олимпиады) сложилась уникальная ситуация, когда к победе и медалям равно близки несколько дуэтов и у каждого из них есть свой административный ресурс. В Москве только что выступили Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный, Худайбердиевой/Базину очень важно заочно им не уступить. Остальные пары, вероятно, борются за места пониже, хотя от Кагановской/Некрасова можно ждать прыжка наверх. А есть еще местные и, по сути, единственные питерские танцоры Миронова/Устенко — со своим неповторимым стилем и заслуживающие перехода в элиту. Есть эффектные Леонтьева/Горелкин. В топ-5 явно будет тесно.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Предварительный состав участников

Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Софья Муравьева, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков, Семен Соловьев, Михаил Терновский.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание 5-го этапа «Гран-при России» по фигурному катанию

23 ноября, суббота

13.30 Женщины. Короткая программа

15.15 Мужчины. Короткая программа

17.00 Пары. Короткая программа

17.50 Танцы. Ритм-танец

24 ноября, воскресенье

13.00 Женщины. Произвольная программа

15.00 Мужчины. Произвольная программа

17.00 Пары. Произвольная программа

18.00 Танцы. Произвольный танец