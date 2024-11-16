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Сегодня, 19:55

Вот это интрига: три фигуриста набрали больше ста баллов в короткой программе, Семененко опередил Кондратюка

Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Григорий Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ученик Светланы Соколовской — Григорий Федоров (справа) перед прокатом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ждем развязки турнира мужчин-одиночников на «Гран-при России».

«Гран-при России», 4-й этап (Москва)
Мужчины. Короткая программа
1. Евгений Семененко — 106,74
2. Марк Кондратюк — 105,31
3. Григорий Федоров — 100,14

Танцы. Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 85,67
2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 83,08
3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68

Короткая программа мужчин-одиночников подарила зрителям много положительных эмоций от ярких выступлений спортсменов. Сразу три фигуриста сумели набрать более 100 баллов, а лучший результат показал Евгений Семененко — 106,74. Совсем немного ему проиграл Марк Кондратюк (105,31). Также в тройке сильнейших неожиданно оказался Григорий Федоров (100,14).

В танцах на льду сенсаций не произошло. Александра Степанова и Иван Букин в очередной раз доказали, что на данный момент являются сильнейшим российским дуэтом.

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Битва титанов

Если в соревнованиях девушек на четвертом этапе «Гран-при России» фаворит очевиден и Аделия Петросян в субботу подтвердила свой статус, выиграв короткую программу с огромным отрывом от второго места, то у мужчин на победу в Москве перед началом турнира могли претендовать сразу пять спортсменов. Хотя и среди них выделялись двое — набравший потрясающую форму призер Олимпиады Марк Кондратюк и чемпион России Евгений Семененко. Битва в Магнитогорске осталась за учеником Светланы Соколовской, в нее даже умудрился вклиниться Роман Савосин, в итоге забравший серебро. Теперь же зрители ждали второй раунд противостояния, и в субботу они точно получили то, чего хотели.

Ученик Светланы Соколовской — Григорий Федоров (справа) перед прокатом.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впрочем, жарко на льду стало уже в первой разминке. Мощнейший прокат выдал еще один воспитанник Соколовской — Григорий Федоров. На этапе в Казани он на пьедестал не попал, а в Москве ярко заявил о себе, став первым фигуристом, набравшим за программу более 100 баллов. Чемпион России по прыжкам отлично исполнил четверные лутц и флип (в каскаде), а также тройной аксель под зажигательную музыку группы Kiss.

Но на первом месте Федоров оставался до тех пор, пока на лед не вышел Кондратюк. Марк первым же своим прыжком — чистым четверным лутцем — сразу показал, кто тут планирует забрать золото. Фигурист уже традиционно взорвал зал своим драйвом и энергетикой. А по сравнению с прокатом в Магнитогорске прибавил в сложности вращений и дорожек шагов. Как результат, после зажигательного проката — 105,31 балла.

Однако Семененко, выступавший следующим, не собирался сдаваться без боя. Мелодичное и спокойное начало программы под «Дюну» сильно контрастировало с тем, какие эмоции дал залу Кондратюк. Тем не менее и Евгений в концовке завел публику, в том числе и благодаря безошибочному катанию. При этом судьи не скупились на надбавки за качество исполнения прыжков, что позволило ученику Алексея Мишина на один балл превзойти великолепный результат Марка.

Как отметил Семененко, в этот раз ему ничего не мешало готовиться, поэтому и выступление намного лучше, чем на первом этапе «Гран-при» (87,35).

«К Магнитогорску готовился полторы недели после болезни, даже после травм легче восстанавливаться, чем после болезни. Особенно когда была температура. Новая фишка в дорожке со снятием снега с лезвия — случайность? Случайности не случайны. (Смеется.) Готовил, конечно. Сам нашел, просто, когда катал, мне скользист сказал держать корпус внутрь круга, я наклонился и почувствовал — конек рядом. И как-то сам придумал. Сколько пальцев было поранено в ходе тренировок? Как видите, все целые», — пошутил Евгений.

Вмешаться в битву титанов больше никто из соперников не смог. Даниил Самсонов откатался без ошибок, но с каскадом из тройных лутца и тулупа даже полученные 95 баллов — хороший результат. Роман Савосин остался только пятым, поскольку сразу в двух прыжках судьи зафиксировали у него недокруты.

Совсем не радует в нынешнем сезоне Матвей Ветлугин. Уход от Алексея Мишина пока никак не помог фигуристу добиться стабильности в исполнении прыжков: «бабочка» на четверном лутце отбросила его далеко от тройки призеров (84,64 балла).

Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В танцах без перемен

Соревнования в танцах на льду, к сожалению, не могут похвастаться таким накалом борьбы, как турниры мужчин-одиночников. Несмотря на большое количество заявившихся дуэтов — сразу три разминки, вполне очевидно, кто на этот раз заберет первое место. Александра Степанова и Иван Букин второй сезон подряд борются не столько с соперниками, сколько пытаются заработать максимально высокие оценки от судей. Хотя и этот аспект максимально субъективен в данном виде. Все прекрасно понимают, что на международном уровне баллы россиян точно будут ниже — тут вопрос, скорее, насколько сильно.

Что касается остальных, то приятное впечатление после ритм-танца оставили Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Совсем недавно образовавшийся дуэт катается на хорошей скорости, близко друг другу, а в Москве у фигуристов появились эмоции, которых не хватало в Магнитогорске. Судьи по достоинству это оценили, поставив 83,08 балла — лучший результат спортсменов в нынешнем сезоне.

А Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано пока, напротив, порадовать своих болельщиков не могут. Партнерша в ритм-танце ошиблась на твизлах, а потом еще и упала, поэтому в воскресенье претендовать на награды паре будет сложно (69,61). Ребята только восьмые.

В тройку сильнейших неожиданно ворвались Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. По сравнению с этапом в Красноярске, где они в итоге заняли только восьмое место, фигуристы получили от судей почти на восемь (!) баллов больше. Совсем немного от них отстали Софья Тютюнина и Матвей Грачев, а также Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Так что в танцах в воскресенье будет упорная борьба именно за третью строчку.

Александра Степанова/ Иван Букин
Григорий Федоров
Евгений Семененко
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
Марк Кондратюк
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