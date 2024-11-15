Намеки на заказное судейство и принципиальная битва за золото. Почему стоит смотреть «Гран-при» в Москве

За чем следить на четвертом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию на «ЦСКА Арене».

После нескольких региональных этапов фигурный пелотон наконец приезжает в столицу, где 16-17 ноября разыграет медали четвертого этапа «Гран-при». Лидеры будут бороться за призовые и статус победителя, середняки — за путевки в финал «Гран-при» и на чемпионат России, которые дают возможность продлить сезон.

Символично, что за день до старта этапа на «ЦСКА Арене» будет выступать со своим шоу в честь 25-летия Евгения Медведева. Медведева собирает большую арену, вмещающую около 10 тысяч человек. Действующие спортсмены — малую, на 3500. О чем-то это да говорит. Хотя состав и у Медведевой (Ягудин, Трусова, Туктамышева), и у «Гран-при» мощный. Причем билеты остаются на оба события — лишний повод задуматься о популярности фигурного катания. Или о ценах.

Мужчины: на медали претендуют почти все

Одиночники заслужили, чтобы начинали с них — хотя последние лет семь было принято рассказывать сразу и только о женщинах. Это показывает глубокие изменения в российском фигурном катании. На московском этапе за победу будут бороться минимум 3-4 участника, на медали претендуют человек 7 из 12, да и остальные — не мальчики для битья.

Фигурист Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Два очевидных фаворита — Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Начало сезона — за Марком, его лидерству сейчас угрожает разве что вырвавшийся из юниоров Николай Угожаев, который пока не так стабилен психологически. Кондратюк делает свои пять четверных в произвольной и уникальный элемент из двух тройных акселей. Семененко после двух титулов чемпиона России и победителя Спартакиады ушел в эксперименты — вставляет в программу шесть четверных и старается догнать лучших в мире, а не в России. В то же время уже четыре турнира подряд Евгений проигрывает. И пусть первые два скорее шоу-мероприятия — Кубок Первого канала и «Русский вызов», то два третьих места на «Мемориале Панина-Коломенкина» и этапе «Гран-при» в Магнитогорске заставляют задуматься.

С другой стороны, нужно ли Семененко бороться за результат, если в России он уже все выиграл? Единственным аргументом тут может быть результат президентских выборов в США, который явно повысил вероятность перемирия на Украине, а значит, и возвращения на международную арену и участия в Олимпиаде. Чтобы отобраться, нужно не уметь приземлять шесть четверных, а быть первым — больше квот не будет. И если Кондратюк при отправке за рубеж не конкурент из-за выступлений за ЦСКА, то другие — очень даже.

Среди тех, за кем стоит последить — Даниил Самсонов, Егор Рухин, Роман Савосин. Все они минимум претенденты на бронзу, а в случае неидеальных прыжков вышеупомянутых фаворитов будут поддавливать в борьбе за более высокие места. Причем каждый — своими методами. Савосин вернул программу под Челентано и явно компонентнее остальных. Рухин тоже делает пять четверных в программе. Самсонов не рискует и спокойно выкатывает свой контент и явно нравится судьям.

А еще в Москве выступят чемпион России по прыжками Григорий Федоров, перешедший в группу Рукавицына Матвей Ветлугин с суперкрасивыми программами, Артур Даниелян с четверным лутцем, очень добротные питерские фигуристы Семен Соловьев и Федор Зонов. В общем, представительство мощнейшее.

Фигуристка Дарья Садкова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Женщины: появятся ли новые лица?

Девушки таким похвастать не могут. Есть очевидный фаворит Аделия Петросян, помимо нее на четверные способна напарница по группе Тутберидзе Дарья Садкова. Она сложно начинала путь в «Хрустальном». Довелось быть на ее первом турнире, и тогда к Дарье сами тренеры относились скептически — потянет ли вообще. Но справилась и теперь уже поджимает фаворитов. Будет странно, если Садкова уедет в воскресенье домой без медали. Хотя с ней точно поборется Ксения Синицына, которая провалила первый этап «Гран-при», а на один из турниров в Москве позже не смогла приехать из-за... автомобильной аварии.

Остальные могут побороться за медаль разве что при ошибках первой троицы. Любопытно посмотреть на Камиллу Нелюбову — ученицу Евгения Плющенко, ушедшую в свое время от Софьи Федченко (той самой, от которой сбегала фигуристка Алина Горбачева). Есть Елизавета Куликова с необычными программами, которая может брать баллы в районе 190-200. В той же лиге Ксения Гущина. Но это скорее борьба за участие в финале «Гран-при», куда допускаются 12 человек. Будет и региональная экзотика — Мария Механич из Ростовской области, Яна Битюшкова из Волгоградской (с ней в одной школе занималась дисквалифицированная за допинг Варвара Горобченко).

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Танцы: нерв накаляется

Наконец, танцы. Здесь будет жарко. На лед выйдут две из трех лидирующих пар России — Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный. Причем после первого этапа, где встретились эти дуэты и отставание составило не 15 баллов, а 3, тренер первых Александр Жулин разразился монологом.

— Беспокоит вообще тенденция, что, мол, Жулин уже не тот и все его пары уже не те. Ну давайте, обыгрывайте. Если бы я видел тенденцию, что Саша с Ваней стали кататься хуже, меня бы это расстраивало, но я понимаю, что это спорт и сейчас хотят дать дорогу молодым. Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем: пусть соревнуются и сами побеждают. А когда это происходит с помощью приказов сверху, рассказывают, кто лучше, кто хуже, мне это не совсем нравится, — сказал тренер «СЭ».

Про желание федерации заменить ветеранов свежими молодыми парами с прицелом на выход за рубеж говорит не только Жулин — но сказать это под запись и такими словами не решался никто.

Поэтому теперь за дуэлью пары Жулина и Дениса Самохина из Балашихи будет смотреть еще интереснее. Бронзу по всем раскладам должны брать Пасечник/Чиризано, но верит ли в это сочетание федерация? Уверенности нет.

А решится все на «ЦСКА Арене» — к сожалению, в присутствии 3500 зрителей, а не 10 тысяч.

Предварительный состав участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ольга Федорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.



Расписание турнира (время московское)

16 ноября, суббота

13.30 Женщины, короткая программа

15.15 Мужчины, короткая программа

17.00 Танцы на льду, ритм-танец

17 ноября, воскресенье

13.00 Женщины, произвольная программа

15.00 Мужчины, произвольная программа

17.00 Танцы на льду, произвольный танец