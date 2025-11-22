Последняя проверка перед чемпионатом России на роскошной арене.

22-23 ноября в Омске пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию — заключительный крупный турнир перед чемпионатом страны, собравший лидеров в каждой дисциплине. К тому же заканчивается вся серия, а это значит, что отбор на главные внутренние соревнования сезона вступает в решающую фазу. «СЭ» перечисляет пять главных интриг турнира.

Гуменник против своего запасного

Как это часто бывает, на последнем этапе собирается весь цвет — многие лидеры из-за травм или недомоганий предыдущие старты пропустили. Так и тут: у мужчин вообще схлестнутся все три претендента на олимпийскую путевку прошлой зимой — выигравший ее Петр Гуменник, запасной Владислав Дикиджи и не попавший в заявку Евгений Семененко.

В Москве Гуменник выступил не лучшим образом, набрав 265,76 балла с двумя падениями. Не только у болельщиков, но и у комментировавшего старт Алексея Ягудина возникли вопросы к оценкам — отрыв от Макара Игнатова составил лишь 0,96 балла. Сам Петр сказал, что находится не в оптимальной форме, но к Омску все будет лучше. Конечно, у Петра главный старт впереди — февральская Олимпиада. Но для статуса (не нейтрального) ему было бы очень полезно выиграть у суперстабильного Дикиджи и серебряного призера московского этапа Семененко.

По ходу недели тренер Петра Вероника Дайнеко в соцсетях даже вступила в дебаты с фанатами по поводу выступлений своего ученика и недокрутов Макара. Интересно, с каким теперь настроением команда Гуменника подходит к Омску.

Возвращение Акатьевой

У женщин также впервые за долгое время реальная интрига в борьбе за победу. 16-летняя Алиса Двоеглазова кажется фаворитом. Возможно, она даже в состоянии обыграть Аделию Петросян на чемпионате России. Но если она снова пойдет на четверной лутц и расшибется, это откроет дорогу к золоту для других участниц. Алина Горбачева катает пока без четверного сальхова, но с чистыми тройными — и может выбивать 210 баллов.

Наконец появилась в окончательной заявке Софья Акатьева — вряд ли это понравится участницам этапа из второго эшелона, у которых отобрали два очка в борьбе за выход на чемпионат России. Но и она после многочисленных травм — претендентка на медаль и золото в случае чистого исполнения своих элементов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В какой форме Галлямов?

Последнее выступление Анастасии Мишиной/Александра Галлямова оказалось провальным — падения обоих партнеров, отсутствие поддержки и наезд (фигуральный) Саши на партнершу после проката.

На этом этапе нет заклятых соперников — Бойковой/Козловского, конкуренцию могут навязать разве что Мухортова/Евгеньев и Чикмарева/Янченков. Но для подопечных Тамары Москвиной важнее прокатать свой максимум и в идеале набрать больше, чем другие пары на предыдущих этапах.

Кто отберется на чемпионат России и финал Гран-при?

Для лидеров сборной путевка на оба турнира гарантирована, но для фигуристов второго эшелона Омск чуть ли не главный старт жизни — за возможность показать себя большой публике и боссам федерации на чемпионате страны в Питере стоит мессы. Мартовский финал Гран-при в Челябинске пройдет уже после Олимпиады в еще более узком кругу (12 участников вместо 18 у одиночников) — там тоже имеет смысл появиться. Причем разыгрываемых путевок меньше — та же Акатьева или пара Хабибуллина/Княжук имеют право на отбор на чемпионат России вне конкурса как члены сборной.

Таблицу общего зачета по всем четырем видам можно посмотреть здесь.

Сколько придет народу?

Отдельно стоит отметить арену, на которой будет проходить турнир. 12-тысячная G-Drive Arena считается лучшей в стране для проведения фигурного катания. И на удивление за несколько дней до начала билетов в продаже осталось всего несколько сотен. Возможно, это очередной баг или элементы раздачи билетов, раздутой VIP-трибуны и тому подобного. Но если фигурное катание в Омске реально соберет более 20 тысяч человек за два дня, это означает мегауспех.

Предварительный состав участников

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.

Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артем Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

Танцы: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание этапа в Омске

22 ноября, суббота

11.00 мск. Танцы, ритм-танец

12.30. Женщины, короткая программа

14.30. Мужчины, короткая программа

16.15. Пары, короткая программа

23 ноября, воскресенье

10.00. Танцы, произвольный танец

11.45. Женщины, произвольная программа

13.45. Мужчины, произвольная программа

15.45. Пары, произвольная программа