В Магнитогорске официально открывается серия «Гран-при России» — точный состав медалистов угадать непросто.

26-27 октября на Южном Урале пройдет первый этап серии «Гран-при России» — соревнований по образцу мировой серии «Гран-при», которые призваны дать фигуристам шанс заработать призовые, получить соревновательную практику в отсутствие международных стартов.

Лига чемпионов — теперь и в фигурном катании

В предстоящей серии пять этапов — Магнитогорск, Казань, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург. Этапы — квалификация на чемпионат России в Омске в декабре, который при определенных обстоятельствах может стать основанием для отбора на первые международные старты в сезоне-2025/26, если нас все же допустят перед Олимпиадой (а борьба за это, кажется, активизировалась). Кроме того, это отбор на финал «Гран-при» уже в следующем календарном году в Красноярске, где также будут разыгрываться хорошие деньги.

Кстати, про деньги: прямо перед стартом «Гран-при» Первый канал и федерация объявили о новом формате Лиги чемпионов, который напоминает фэнтези-футбол.

В виртуальном турнире сойдутся 78 сильнейших фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду, шесть команд будут набирать баллы за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении сезона. Призовой фонд — 20 млн рублей. 10 млн получит команда, занявшая первое место, 5 млн — второе, 3 — млн за третье, 2 млн — специальные номинации.

Названия команд: «Амурские тигры», «Алтайские аргали», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы», «Тихоокеанские сивучи», «Байкальские нерпы».

Участники и фавориты

Список участников первого этапа «Гран-при»

Женщины: Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова (Белоруссия);

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылёв, Егор Рухин, Василий Бороховский (Белоруссия);

Спортивные пары: Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Дарья Андреева/Александр Акимов;

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студёнкин, Дарья Лунина/Андрей Акулов, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина/Артем Крылов, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Прокопец/Александр Васькович.

Во всех четырех видах есть на что посмотреть. У мужчин, как всегда в последние годы, интрига в борьбе за все места с первого по пятое. В Магнитогорск приехали Марк Кондратюк (человек, который сделал пять четверных на контрольных прокатах в одной программе), Евгений Семененко (чемпион России) и Николай Угожаев, который обыграл три недели назад того самого Семененко на турнире в Петербурге, набрав за 300 баллов. Из темных лошадок — Роман Савосин, один из идейных вдохновителей истории из предыдущего абзаца, Лиги чемпионов.

Ксения Синицына. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У женщин главной звездой должна была стать Софья Муравьева, но она снялась с турнира. В ее отсутствие распределение медалей все равно неизвестно. Особенно ждем дуэль Ксении Синицыной и Анны Фроловой, двух девушек, которые долго держались в тени звезд Этери Тутберидзе. Но сейчас они показывают зрелое катание и потихоньку подбираются к титулам. У обеих — по одной победе на «Гран-при» в карьере. Кто одержит вторую? А может быть, из тыла выдвинутся вперед Ксения Гущина или Мария Агаева и одержат первую.

Представительство у пар скромнее — самые звездные, пожалуй, чемпионы России по прыжкам Осокина/Грицаенко, но им могут оказать сопротивление Мухортова/Евгеньев.

А вот у танцоров в этом сезоне будет очень плотно, и, учитывая инерционность этого вида, уже сейчас надо грызть лед зубами, чтобы в момент допуска претендовать на немногие квоты на международных стартах. 12 пар приехали в Магнитогорск, из которых минимум шесть претенденты на медаль. Степанова/Букин с 99-процентной вероятностью возьмут золото, на серебро фаворитами кажутся Хавронина/Нарижный. Но дальше — сплошной хаос: как минимум Леонтьева/Горелкин и Пасечник/Чиризано, а то и Шевченко/Ежлов вместе с Тютюниной/Грачевым являются парами с претензиями.

Но главное, что в Магнитогорске, кажется, старт «Гран-при» будет проходить при полном аншлаге. Даже в будний день на танцорах-юниорах и парах собралось 3400 человек. Значит, в выходные на «Арене-Металлург» на 7500 мест стоит ожидать ажиотаж.