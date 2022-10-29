У Кондратюка украли игрушку, охранница посмеялась над призовыми, а на фигурное катание никто не ходит. Что происходит в Сочи?

Закулисье первого этапа «Гран-при России» по фигурному катанию.

Сочи — город, спортом избалованный. Уже на подлете видишь Олимпийский парк, «Фишт», трассу для «Формулы-1». Фигурное катание точно не приходит первым на ум. Кажется, не приходит оно на ум и самим сочинцам. В субботу на арене «Айсберг» зажигали Марк Кондратюк (104 балла, не так уж часто такое бывает), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Трусова. Сама Этери Георгиевна приехала. Солидный состав.

Нет людей и еды

В итоге 1500 человек на трибунах, как рассказали «СЭ» ответственные люди на арене. Продано 4000 билетов. И это повод очень серьезно задуматься. Мы без конца говорим, что российское фигурное катание — номер один в мире и в топе популярности, и разумеется, по делу. И все же я хочу спросить — 1500 человек в разгар выходного не повод бить тревогу? Жалуются на цены билетов, да и так понятно, что добираться до Олимпийского парка сочинцам неудобно, а Сочи не центр фигурного катания. Скорее горных лыж. Но все-таки слишком красноречиво разбиваются слова о крутизне внутренних стартов об эту картинку.

На соревнованиях мужчин на трибунах не более 1 тысячи человек. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Надо что-то делать с маркетингом, определенно. Хотя справедливо и то, что сейчас народ заботит другое.

И не только с маркетингом. Здесь я лишь передаю пожелания мам и их детей, которые подходили, видя бейджик прессы или называя по имени. Не продавали еду — только в автоматах, за которыми тут же становилась огромная очередь. Поесть даже какой-нибудь хот-дог было невозможно. Мало рекламы об этапе — в воскресенье в Олимпийском парке играют футбольный «Сочи» и хоккейный. Наверняка на них пойдут лучше.

И главная претензия, которую услышал раза четыре, — не хватает мишек «Мир», которые раздают здесь в фан-зоне платежной системы! Короче, не хватает ничего! А детям хочется поесть и поиграть, понимаете?

Александра Трусова и юные болельщики. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

500 тысяч рублей — мизер!

Порвала шаблоны сегодня и одна из охранниц, которая провожала взглядом фигуристов:

— Сколько они заработают, говорите — 500 тысяч? А валюта какая? Рублей? Да за такие пахать? Я думала, вы скажете 500 тысяч долларов! Это же мизер! — выдала тираду женщина в годах. Что ж, глас народа — глас божий. Я переадресовал претензии в федерацию. Раньше и рублей не было, не то что долларов.

Марку Кондратюку после его супервыступления светят полмиллиона, а вот игрушки у него отобрали. Причем сделала это... Виктория Буцаева. Нет, если серьезно, то Марку после проката накидали всяческих тигров, медведей и других, менее узнаваемых существ. Буцаева в подтрибунке ждала Кондратюка (которого знает по «Москвичу»), но теперь он звезда — давал интервью Первому каналу. В итоге Марк передал, что забрать игрушку можно. В своей школе пригодится детям.

Виктория Буцаева выбирает, какую игрушку забрать у Марка Кондратюка. Фото «СЭ»

Марк большинство вопросов про Трусову отбил, а вот Трусова сегодня на вопросы журналистов отвечала, хоть и коротко и отбивая по слогам. Впрочем, она наверняка знала, что про уход от Тутберидзе будут спрашивать. И отвечала, и выглядела эффектно.

А вот Петросян была весела, как и ее тренеры. Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, проходя мимо Аделии в микст-зоне, обсуждали день завтрашний: «Так, завтра к 9 утра, получается...» Надо сказать, что в Сочи подтрибунная зона довольно компактная, и почти все видно. Видел, как Тутберидзе настраивала Аделю на триксель. Спокойно и твердо. Как победительница короткой программы уже после проката радостно переписывалась, очевидно, с родными. В этой группе все поставлено четко, ничего не скажешь.

Но самое необычное на арене в Сочи происходило после соревнований. Тишина, никого нет, идешь по пустому дворцу — и тут громогласно: «Победителями этапа «Гран-при» в Сочи в танцах объявляются... Людмила Пахомова и Александр Горшков! Чуть не споткнулся. Серебро, если что, у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Гендиректор федерации Александр Коган «завоевал» бронзу. Интересно, репетировали ли вручение призовых?

В воскресенье награждение будет настоящее. Но много ли людей его увидят? И что предпримет федерация перед следующими этапами? Пожалуй, именно это — главный вопрос в нашем фигурном катании сейчас.