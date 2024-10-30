Этап «Гран-при» в Казани с трудом собирает состав участников. В нашем фигурном катании кризис?

Заявки весьма скромные и нет гарантий, что снятий больше не будет.

Старт российской серии «Гран-при» в Магнитогорске, казалось бы, подарил надежду на то, что российское фигурное катание даже на третий год международной изоляции не потеряло в уровне и качестве. Наоборот, расцветает как в лучшие годы и движется только вперед. Но не исключено, что это обманчивое впечатление. Уже второй этап «Гран-при» в Казани по предварительным заявкам выглядит как весьма проходное событие. Турниру «Идель-2024» не то что не хватает суперзвезд — федерация с трудом в принципе собрала составы на 3 вида из 4. Почему так происходит?

Фронтменами будут Бойкова и Козловский

Мы привыкли гордиться российским фигурным катанием, порой вполне справедливо считая российские старты более интересными и конкурентными, чем международные. Такого внимания к этому виду спорта объективно нет больше нигде в мире. Только вот совсем обесценивать иностранные соревнования не стоит, тем более что изоляция — процесс обоюдный, и кажется, что на третий год она всерьез ударила и по нашим внутренним турнирам. Взгляните на стартовые листы этапа «Гран-при» в Казани. Из спортсменов первой величины, которых смогут узнать сторонние наблюдатели, можно выделить разве что Александру Бойкову с Дмитрием Козловским. Чемпионы Европы в парном катании — последние звезды прежней эпохи, получившие известность до периода санкций.

Фронтменом, по идее, должен был стать и Владислав Дикиджи. Только вот о главном открытии прошлого сезона знают лишь те, кто глубоко погружен в реалии фигурного катания. Для широких масс его имя остается не столь известным, поскольку на крупных международных стартах он выступить не успел. Есть, конечно, еще и Аделия Петросян — вероятно, самая сильная одиночница планеты. Только и ее известность ограничена узкой группой — реальную популярность дают чемпионаты мира, на которых Петросян не было даже на юниорском уровне. Вот и выходит, что казанским этапом «Гран-при» трудно заинтересовать массового зрителя. Те, кто смотрит все соревнования по фигурному катанию, и так подключатся к трансляциям. Речь прежде всего о привлечении нового зрителя — и с этим намечаются проблемы, которые не решить даже креативной идеей с организацией «Лиги чемпионов» с виртуальными командами.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самым конкурентным видом снова будет мужское одиночное

Сложно в принципе найти необходимое количество фигуристов высокого класса. В этом сезоне число этапов «Гран-при» сократили до пяти, причем турниров по парному катанию и танцам на льду будет еще меньше — по четыре. В Казань, к примеру, не приедут танцоры, но даже без них число участников не может не огорчать. В Магнитогорске были четыре пары, в Казани — столько же. Вместе с Бойковой/Козловским выступят победители прошлого этапа «Гран-при» Артем Грицаенко и Елизавета Осокина (их выбрали наверняка исходя из того, что Осокина родилась в Татарстане), а также Наталья Хабибуллина с Ильей Княжуком и Виктория Васильева с Романом Запорожцем. И хотя борьба за серебро будет вполне напряженной, общая ситуация с этим видом расстраивает.

В одиночном катании дела получше, но также не без проблем. В женском одиночном главной соперницей для Петросян виделась Алина Горбачева. Однако она снялась из-за травмы, по этой же причине этап в Магнитогорске пропускала Софья Муравьева. Из оставшихся можно выделить Дарью Садкову из группы Этери Тутберидзе, Веронику Яметову, редкую представительницу региональной школы на высшем уровне... И разве что Людмилу Фурсову с Софьей Важновой. Остальные участницы не более чем статисты. Единственным светлым пятном пока смотрится мужское одиночное, но и тут мы пока не знаем, как справится с проверкой вторым сезоном Дикиджи — первый старт дома в Санкт-Петербурге вызвал тревогу. Возможно, вновь проявит себя Глеб Лутфуллин. На «Мемориале Панина-Коломенкина» месяц назад он впервые в карьере пробил психологически важную отметку в 300 баллов, но стал вторым. Сможет ли выиграть в родном дворце «Спорт Сарай»?

Из неожиданных героев обратить внимание стоит на Матвея Ветлугина и Артема Ковалева. Стабильностью эти парни не отличаются, но в хороший день способны на многое. Кто знает, может, таковым для них станет начало ноября. Не стоит сильно удивляться и взлету кого-то из третьего эшелона, вроде Григория Федорова. В конце концов, именно на казанском льду год назад мы впервые всерьез заговорили о Владиславе Дикиджи как о большом фигуристе.

Предварительный список участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.