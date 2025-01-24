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Сегодня, 11:30

Наплевав на законы математики. В российском фигурном катании резко поменяли регламент предолимпийского финала

Регламент финала «Гран-при России» по фигурному катанию изменили за три недели до старта
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Финал Гран-При Кубка России. Произвольная программа. Мужчины. Андрей Мозалев.
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Чудеса, которые почти никто не заметил.

Иногда одним словом или действием можно перечеркнуть репутацию, создаваемую годами. Вот вроде бы посмотришь, ведь наше фигурное катание реально если не растет, то держится в условиях отстранения. Почти первым среди зимников добилось допуска к Олимпиаде, и вообще наши девочки — наша гордость, ледовые шоу, четверные, ура! А потом происходит то, что незаметно произошло 22 января в регламенте отбора на предолимпийский финал «Гран-при России» в Красноярске 14-16 февраля.

Что случилось?

По одному российскому фигуристу, фигуристке, паре и танцевальному дуэту и по одному запасному будет отправлено в ISU в качестве заявки на олимпийский отборочный турнир в Пекине в сентябре. Именно за это сейчас идет борьба, и финал «Гран-при» в некоторых видах может стать ключевым.

И вот 22 января на сайте Федерации фигурного катания России, как говорится, без объявления причин в регламент соревнований сезона было внесено обновление. Если ранее в финал проходили по двум этапам «Гран-при» и наибольшему количеству очков, то теперь добавился третий этап отбора — чемпионат России, причем с коэффициентом 1,5. И все это за три недели до самого турнира, хотя сам регламент принимался еще в мае, а чемпионат России закончился месяц назад.

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Сильнее всего это повлияло на таблицу у мужчин. Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев, которые наверняка считали себя отобравшимися и уже готовились к Красноярску, уступили места Даниилу Самсонову, Макару Игнатову и Ивану Попову.

Изначальная таблица выглядела так:

1. Дикиджи — 36
2. Кондратюк — 32
3. Семененко — 32
4. Лутфуллин — 30
5. Савосин — 28
6. Угожаев — 28
7. Федоров — 26
8. Алиев — 26
9. Гуменник — 24
10. Мозалев — 24
11. Ветлугин — 24
12. Даниелян — 20

То теперь она преобразилась следующим образом:

1. Дикиджи — 63
2. Семененко — 55
3. Лутфуллин — 55
4. Кондратюк — 51
5. Гуменник — 45
6. Савосин — 37
7. Алиев — 37
8. Игнатов — 31
9. Самсонов — 29
10. Угожаев — 28
11. Федоров — 26
12. Попов — 25

Зимняя Спартакиада сильнейших. Финал Гран-При Кубка России. Короткая программа. Спортивные пары. Наталья Хабибуллина. Илья Княжук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Странное объяснение федерации

Еще одно изменение есть в парах. Хабибуллина/Княжук пропустили оба этапа «Гран-при», а теперь включены в таблицу. Но пар участвовало всего семь, а допускается восемь, поэтому с учетом фразы регламента, что окончательный состав утверждает федерация и кандидатов в сборную, пропустивших по уважительной причине этапы, можно добрать, нет сомнений, что пара тренера Нины Мозер в Красноярск бы полетела.

В подобных ситуациях сразу думаешь по принципу Cui prodest? (от лат. «кому выгодно?»). Сперва хотелось дать слово самой федерации. Однако тут произошло обидное — руководство федерации бросает трубки, дослушав до моей фамилии, а пресс-служба... на мой взгляд, не совсем в курсе изменений. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина объяснила мне, что «никаких изменений нет» и что «всегда чемпионат России учитывался в отборе на финал «Гран-при» — только Спартакиада была исключением». А документ, мол, лежит, на сайте, давно, и никаких изменений в него не вносилось.

Простите, Ольга, но это неправда. Я скачивал тот же документ в октябре (проверил по телефону) — и там фразы про чемпионат России и таблицы с дополнительными очками не было.

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Так почему внесены изменения?

Что ж, раз нет объяснений, будем разбираться сами как умеем.

Поверить в блат Ивана Попова и его тренера Ирины Смирновой сложно. Остаются две сильные школы — Плющенко (за нее выступает Игнатов) и Тутберидзе (Самсонов). Ничего не буду утверждать, но:

1) Игнатов сразу после прыжкового чемпионата поехал в Дубай со своей женой Александрой (Трусовой) — может, такая подготовка к ответственному турниру, но подход очень спорный;

2) Самсонов не попал бы в топ-12, если бы федерация не применила схему с увеличенным числом баллов, причем еще бы не иезуитски ее посчитала.

Что я имею в виду? Федерация не просто добавила в схему подсчета чемпионат России, не просто сделала это с коэффициентом 1,5 для победителя (окей, ЧР ценнее), но и перековеркала коэффициент для других мест.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

То есть как бы выглядела таблица с множителем 1,5? 27 — 24 — 21 — 18 — 15 — 12 — 9 и так далее. Так вот: этих баллов не хватило бы Самсонову для отбора. Таблица считается почему-то 27 — 25 — 23 — 21 и так далее, вопреки любым законам математики. Первое место на чемпионате России ценнее первого места на этапе «Гран-при» в полтора раза. А десятое место ценнее десятого в 9 (девять, Карл!) раз.

Такого я не видел нигде и никогда. Спасибо, фигурное катание, за то, что ты есть.

P. S. Если что, оснований обвинять в блате Самсонова или Игнатова тоже нет — мы просто сделали математические выводы в отсутствие других объяснений федерации. Школа Тутберидзе, кстати, лишилась одного из учеников в финале, Мозалева. Но тут как нельзя хорошо ложится тот факт, что Андрей жестко раскритиковал судейство на последнем чемпионате России по прыжкам.

Фигурное катание
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