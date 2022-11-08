Двести тысяч рублей за последнее место? Пара из Перми выиграла «бронзу» в Казани, но награду получить не может

Регламент федерации против здравого смысла.

«Гран-при России». Этап в Казани

Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,36

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 224,95

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,31

Еще до старта третьего этапа российский серии «Гран-при» в Казани, как и по его ходу мы много говорили о забавном казусе в парном катании. На турнир в этой дисциплине заявились всего три дуэта, так что при любом исходе каждый участник становился бы призером соревнований. Однако в конце старта произошел необычный момент — пара из Перми Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, которые и стали в официальном протоколе последними отказались от участия в церемонии награждения.

Официальная причина пропуска церемонии уважительная — дуэт спешил в аэропорт на самолет. Однако если подробнее изучить регламент соревнований, то открываются интересные детали. Оказывается, награждать пару за последнее место нельзя. В ситуации много неясных моментов, а ведь на кону не просто медали на стенку, а 200 тысяч рублей.

В Казани было три пары плюс одна пара Шредингера из Беларуси

Текущая серия «Гран-при» в России — это всего лишь модернизированный Кубок России. Для спортсменов ключевая разница в лучших условиях проведения соревнований и размещении, а также в неплохом призовом фонде. Например, за попадание на пьедестал почета на одном из этапов фигурист может получить 200 тысяч рублей. Это минимальная сумма за третье место. За второе место — 300 тысяч, за первое уже порядка 500 тысяч. Не самые большие в профессиональном спорте деньги, но для фигурного катания на самом деле совсем неплохие. И казалось бы, нужно только приветствовать желание Федерации фигурного катания России и ее спонсоров поддерживать спортсменов финансово в не самое простое время. Ведь прежнего источника заработка — международной серии «Гран-при» от ISU россияне отстранены. Однако в Казани сложилась парадоксальная ситуация — платить предлагалось за последнее место на турнире.

В Москве и особенно — в Сочи наиболее проблемными выглядели танцы. Участников было минимум и все же больше трех. В Казань приехали меньше всего спортивных пар. Причем ровно изначально ровно три — как раз под пьедестал. В парном катании везде проблемы и даже в России собрать на шесть этапов много разных взрослых дуэтов не так и просто. Особенно в постолимпийский год, когда далеко не все хотят продолжать тренироваться и выступать. Отчасти ситуацию спасло решение пригласить дуэт из Беларуси. Так с четырьмя парами хотя бы удалось собрать одну полную разминку. Но так как это соревнования внутреннего уровня, то официально по закону иностранцы выступать на них не могут. Только вне конкурса, поэтому в официальных протоколах пары как было три, так и осталось. И получается дуэт, который выступил хуже всех теперь претендует на 200 тысяч рублей.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По регламенту награждать за последнее место запрещено

Надо отметить, уровень все три пары показали приличный. После первого дня соревнований Юлия Артемьева и Алексей Брюханов претендовали даже на первое место, а от второго их отделял всего лишь балл! Так что говорить о том, что пара сильно отставала от лидеров и не заслуживает награду не справедливо. Однако сама практика награждения фигуристов, которые заняли последнее место противоречит регламенту проведения соревнований Федерации фигурного катания России. Открываем официальный документ, который утвержден Исполкомом ФФККР на сезон 2022-2023 гг. Находим четвертый пункт шестого раздела и видим — награждение участника или пары, занявшей последнее место при общем числе участников или пар две или три, на всероссийских соревнованиях не предусмотрено. Согласно все тому же регламенту им могли быть предложены специальные призы от спонсора или региональной федерации — организатора соревнований. Но встать на пьедестал вместе с остальными дуэтами они не могли.

Собственно говоря, Артемьева и Брюханов так на пьедестале и не оказались. На церемонии награждения их ждали, объявили об их успехе, но диктор на арене с сожалением отметил, что спортсмены уже на пути домой. Версия с самолетом действительно рабочая. Единственный вечерний рейс Казань — Пермь в тот день вылетал из столицы Татарстана в девять вечера. С учетом дороги и времени на досмотр выезжать с арены им нужно было в половину шестого. Максимум — в семь часов. В то же время награждение проходило в девятом часу и если бы фигуристы его дождались, им бы пришлось искать другой вариант как добраться домой. Поезда прямого нет и тут либо оставаться в Казани до утра (есть утренний рейс в 8.10), либо добираться на автотранспорте. Хотя есть ощущение, что пошла бы речь о полноценном международном старте, то церемонию бы ребята не пропустили.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Слюсаренко говорит, что медали фигуристам вручат потом

Теперь им должны медали выслать либо по почте, либо передать через тренеров. Либо как вариант их наградят на следующем старте. Если, конечно, все-таки наградят. По крайней мере на это надеется тренер фигуристов Павел Слюсаренко. «По моей информации Юлия и Алексей — официальные призеры, — сказал Слюсаренко в интервью «СЭ». — Медали они должны получить позже, с финансами вопрос также решат. Им положены все призовые. Ребят не было на церемонии? Так потому что был куплен билет на самолет. Нам нужно было улетать, мы не успевали». Наверное, решение наградить скорее правильное, ведь тот же формальный запрет с награждением за «бронзу» вполне можно обойти если вспомнить что на соревнованиях все-таки были белорусы Екатерина Юрова и Дмитрий Бушланов. И наши Артемьева с Брюхановым их обыграли. К тому же времена сейчас для спорта непростые и финансы могут спасти мотивацию продолжать карьеру.

Первое место, к слову, в Казани заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Наша лучшая пара на прошлой Олимпиаде в Пекине и одни из лидеров сборной. А вот следом за ними были Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Это свежий дуэт, который проводит свой первый сезон, поэтому шансы на серебро с Артемьевой/Брюхановым у них были примерно равные. «Немножко легче было что три пары, но все равно мы понимали, что отрыв от первого места не очень большой, — сказал Колесов после проката. — И от третьего тоже. Хотелось показать свой уровень. Это некий опыт абстрагироваться от других результатов. Гарантированные 200 тысяч? Знаете, когда катаешь, о деньгах не думаешь. Хочется больше спортивный стимул». Пока что на вопрос о финансах большинство участников отечественного «Гран-при» говорят, что деньги — не главное. И все же вряд ли найдутся те, кто добровольно от них откажется.