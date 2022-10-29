Юниорка Академии Плющенко Жилина обошла представительницу группы Тутберидзе на 17 баллов на «Гран-при» в Сочи. И хочет пойти по стопам Трусовой

Завершился юниорский турнир 2-го этапа серии.

2-й этап Гран-при. Сочи

Девушки, КМС

1. Вероника Жилина — 233,18

2. Алиса Двоеглазова — 216,12

3. Агата Петрова — 197,20

4. Таисия Щербинина — 188,53

5. Дина Хуснутдинова — 187,17

Для Вероники Жилиной сезон начинался непросто. Ей сменили короткую программу, на первых стартах фигуристка смотрелась тяжеловато. На первенстве Москвы фигуристка стала только третьей. А вот новый, сразу серьезный экзамен — «Гран-при России» в категории КМС — 14-летней Жилиной удалось сдать успешно, обойдя не менее талантливых соперниц. Тренер Вероники Евгений Плющенко назвал спортсменку героиней дня. А сама фигуристка планирует еще более мощный контент в своих программах.

«Всегда считал, что нужно много работать, верить в себя и в свои силы! Второй этап серии «Гран-при» — и уже победа наших девочек! Сегодня Вероника Жилина — героиня дня! Чемпионка! Так держать! Благодарю мою команду тренеров и лично маму Вероники, тренера Людмилу Николаевну Алферову, за большую помощь в работе с Никой», — написал Плющенко в соцсетях.

Козырь Жилиной

Фигуристке удалось захватить лидерство в короткой программе. Секрет ее успеха — тройной аксель. Юниоры несколько ограничены, ведь по правилам у них два обязательных элемента должны исполняться сольно: дупель и тройной риттбергер. Поэтому единственная возможность прыгнуть триксель — в каскаде. Что Вероника успешно и сделала.

Хоть и главная соперница фигуристки — Алиса Двоеглазова из «Хрустального» — смотрелась не хуже и все элементы сделала чисто. Однако она потеряла уровень на дорожке шагов. В то время как Жилина получила сразу два бонусных балла — за аксель и за первое вращение. И это у Вероники еще дорожка только третьего уровня и финальное вращение — второго.

Где-то сразу за двумя яркими фигуристками расположилась еще одна талантливая девочка — Агата Петрова. Она тренируется у Алексея Мишина, а помогает ей сама Софья Самодурова. Эта спортсменка откаталась на уровне, но от Вероники Жилиной отстала аж на целых десять баллов. Стало понятно — основная борьба в произвольной программе будет между представительницами Академии Плющенко и «Хрустального».

Вероника Жилина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Идеальная произвольная

Жилина на первых контрольных прокатах (а так получилось, что для юниоров в этом сезоне их было два) сделала заявку на достаточно мощный контент в произвольной программе. Ранее ей не удавалось показать его во всей красоте. Но на «Гран-при» в Сочи Вероника приблизилась к идеалу, показав очень сильное выступление.

Ученице Плющенко удалось сделать два из четырех ультра-си идеально: четверной сальхов и каскад из четверного и двойного тулупов. Эти элементы судьи даже оценили бонусными баллами. Тройной аксель Вероники был немного отминусован за степ-аут. А с сольного четверного тулупа фигуристка упала.

Тем не менее это былая самая убедительная заявка на победу. Вероника набрала 156,51 балла за произвольную и с суммой, с которой будет не стыдно показаться на взрослых соревнованиях (233,18), уверенно выиграла этап в Сочи, оставив далеко за собой представительницу «Хрустального».

Супруга тренера Вероники, продюсер Яна Рудковская, после триумфа фигуристки назвала ее второй Александрой Трусовой. И рассказала о планах спортсменки на усложнение контента произвольной программы:

«В сравнении Вероника по телосложению и амбициям — Саша Трусова. Мечта Ники — пять-шесть четверных. И, насколько я знаю, следующий фокус будет на этом. У Ники есть все физические данные для успеха. Так как очень много времени уделяется именно физической подготовке», — сказала Рудковская matchtv.ru.

Ошибки Двоеглазовой

Фигуристка группы Тутберидзе также начала произвольную программу очень мощно — прыгнула секвенцию четверной лутц — двойной аксель! За эту комбинацию Алисе поставили бонусные баллы. Однако после такого сильного старта у 13-летней Двоеглазовой как будто кончились силы.

Она упала с сольного квад-лутца, а также ошиблась на четверном тулупе. Стоит отметить, что все непрыжковые элементы Алисы были исполнены на четвертый уровень. Однако ошибки не позволили ей соревноваться с Жилиной — и, отстав на 17 баллов, Двоеглазова стала второй на этих соревнованиях.

Агата Петрова в разборах четверных пока не участвовала. Но показала хорошее выступление, ошибившись только на тройном сальхове — этот элемент был недокручен. А также два вращения сделала на третий уровень. Пробить планку в 200 баллов ей пока не удалось, но известно, что фигуристка работает над четверным тулупом. А пока ей удается занимать призовые места и без ультра-си.