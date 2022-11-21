Иллюзорные рекорды. Зачем странным судейством мешать развиваться нашим фигуристам?

Сверхвысокие оценки на «Гран-при России» лишают спортсменов мотивации.

Ни одного этапа новой серии «Гран-при России» не проходит без обсуждения судейства. Точнее, без странных решений судейского цеха. Вопросы к арбитрам возникли еще на первом этапе, но к пятому, самарскому, достигли своего апогея. Ярче всего комичность оценок на российских стартах демонстрирует ситуация вокруг Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Меньше чем за сезон наспех созданный дуэт, который федерация долгое время отказывалась признавать, превратился в главную надежду страны и ориентир для всего мира. Еще бы, ведь их прокаты даже с ошибками тянут на мировые рекорды! Но и помимо оценок танцоров есть над чем поразмышлять.

Худайбердиева и Базин с падениями лучше Пападакис и Сизерона

Долгое время в мировых танцах на льду ориентиром были французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Недаром за ними и олимпийская победа, и все мировые рекорды. Но главное, с конца 2015-го по 2022 год, когда они завершили карьеру, французы допустили всего лишь одну осечку. Проиграли на чемпионате Европы-2020. Пападакис допустила даже не ошибку, скорее помарку в произвольном танце, и эта помарка стоила им золота. Первыми стали наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это была единственная победа россиян над Пападакис/Сизероном. То есть даже такой великой паре, которой не было равных в мире на тот момент, недочеты не прощались. Танцы в этом плане жестокий вид. Здесь даже неловкое выражение лица или лишнее движение руки может оставить тебя без первого места.

Только если ты не Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. При всем уважении к ребятам, оба — очень открытые, яркие и харизматичные. Но к этому сезону фигуристы пока не готовы. Что на контрольных прокатах в Москве, что на двух этапах «Гран-при» в Сочи и Самаре были не то что огрехи. Недопустимые даже для одиночного или парного катания ошибки, понятные не только специалистам. В произвольном танце на самарском льду Базин упал два раза. Даже Елизавета понимала, что их спасти может только чудо, и высчитывала в голове потерю порядка 20 баллов. А вот судьи в ребят верили, а во время падений, видимо, отвлеклись. Иначе как объяснить столь высокие баллы? Важная деталь — оценки ставили больше пяти минут.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Высокие оценки Лизы и Егора — признание ухода прежних лидеров

Что в это время делали арбитры — консультировались друг с другом, с Москвой, с астральным измерением... остается только гадать. Можно даже было принять победу Худайбердиевой/Базина над Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом. В конце концов, у последних также были огрехи, да и опыта пока что у Егора с его партнершей будет побольше. Однако откуда берутся такие разрывы? И для чего? Если даже федерация вдруг назначила Худайбердиеву с Базиным первой парой страны, то чему она хочет ее научить? То, что можно падать и тебе ничего за это не будет? В условиях изолированного российского спорта — не будет. Но мы же все надеемся на возвращение на международную арену. И там такое прощать никто не станет. И, надо признать, не станет справедливо. Иначе как это все в принципе можно называть спортом?

В ответ на вопрос о лояльном судействе Базин честно возразил: неужели оно в прошлом году не было щедрым? Действительно, Елизавета и Егор могут считать себя справедливо обделенными — побороться с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным им не дали. Но значит ли это, что теперь можно радоваться новому фаворитизму, если ты и есть тот самый фаворит? Кстати, щедрость по отношению к Худайбердиевой и Базину может служить косвенным подтверждением от ФФККР, что ни Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, ни Александра Степанова с Иваном Букиным по крайней мере в этом сезоне возвращаться в спорт не будут. Потому что куда им тягаться с ребятами, которые уже на старте сезона выдают результаты, близкие к максимуму? Танцы на льду не одиночное катание, здесь четверными базу не усилишь.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Судьи нарушают собственные же правила оценивания

По этой же логике, не стоит ждать в России и Дэвис со Смолкиным. Потому что ребята, которые постоянно обыгрывали Елизавету и Егора, будут теперь им уступать по десять баллов. Хотя саму федерацию ничуть не смущает такая гиперинфляция оценок самарско-московского дуэта. Кейс Худайбердиевой/Базина можно было бы назвать отдельным эксцессом, однако это только вершина айберга. Вся система судейства на «Гран-при» напоминает издевательство над здравым смыслом. Сравним, к примеру, два проката Софьи Акатьевой — на первом этапе «Гран-при» и на третьем. Начала Софья за здравие и выдала три чистых четверных прыжка. Но набрала меньше баллов, чем за прокат с тремя падениями. Как это объяснить, кроме как подгонкой задачи под ответ?

В первом случае была Камила Валиева, которой в тяжелой ситуации нужно помочь. И чтобы олимпийскую чемпионку не обыграла девочка, которой еще мариноваться в юниорах... Во втором случае уже сама Акатьева оказалась на грани пропасти. Достигается вся эта помощь прямым нарушением правил. Высокие баллы за компоненты после одного (а тем более двух и более) падения ставить запрещено. Есть четкая градация максимальных оценок. Но что мы видим в итоге? Как бы лидеры ни катались, обижать во второй оценке их никто не будет. Апогеем фарса стала произвольная Андрея Мозалева. Два раза прервал программу, два раза упал... и все равно всех покорил своим катанием.

Андрей Мозалев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Единственный смысл таких оценок — это отчеты

Конечно, не так, как Александр Самарин. Мы все рады, что спортсмен из группы Светланы Соколовской наконец-то вернул свой четверной лутц. Но кроме квадов Самарин никогда ничем и не славился. Если Александра Трусова хотя бы старалась работать над артистизмом, то Соколовская в ответ на критику своего спортсмена говорила, что не будет заниматься с Самариным пластикой, потому что это не по-мужски. Таков путь, но разве заслуживает он баллов за компоненты выше, чем у Юдзуру Ханю на Олимпиаде? Конечно же, лояльное судейство дома появилось не вчера и встречается не только в нашей стране. Но текущая уникальная ситуация с международной изоляцией словно открывает безграничные возможности для судейского творчества. Какая разница, сколько мы ставим Самарину или Михаилу Коляде? Все равно конкурентного старта с иностранными арбитрами в ближайшей перспективе не будет.

В нашей нынешней реальности Самарин лучше Ханю, Худайбердиева с Базиным лучше Пападакис и Сизерона, а Валиева способна всех побеждать и без четверных. Только вот кататься как Габриэла и Гийом Елизавета с Егором от высоких оценок не станут. Когда я спрашивал представителей федерации, зачем они завышают баллы, мне был дан интересный ответ — это поддержка своих спортсменов. Только вот даже если мотивы правильные, то это медвежья услуга. Ведь сами фигуристы понимают, что грош цена таким оценкам и единственный в них смысл — это отчеты в вышестоящие организации. В министерствах не будут смотреть прокаты, а посмотрят на цифры. Баллы на «Гран-при России» выше, чем на «Гран-при ISU»? Значит, все делаем правильно. И ничего, что страна потеряла в танцах абсолютно все олимпийские дуэты. Какой кризис, посмотрите на оценки!