Дочь и зять Тутберидзе пропускают еще один этап «Гран-при». Когда они вернутся из США?

Танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин не поедут в Пермь.

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не заявлены на шестой этап российской серии «Гран-при» — несмотря на оптимистичный прогноз уже, к сожалению, покойного главы Федерации фигурного катания на коньках России. Александр Горшков после снятия дуэта с четверного этапа выразил надежду, что спортсмены смогут приехать в Пермь, — ведь после него останется всего месяц до ключевого чемпионата страны.

Но танцоров, которые живут и тренируются в США, не оказалось в итоговых списках участников заключительного турнира в рамках серии. А это значит, что они полностью пропустили внутреннюю серию «Гран-при». Что будет дальше?

Пропуски

Все началось с контрольных прокатов. В сентябре Диана и Глеб не смогли прибыть в Россию из-за того, что у партнера не было документов для возвращения в США. «В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала тогда Диана в социальных сетях.

Затем последовало снятие с этапа в Москве, а теперь еще и отказ от выступления в Перми. Имена фигуристов числились в предварительных списках, опубликованных еще в сентябре. Но теперь пара Дэвис/Смолкин отсутствует в числе участников заключительного турнира серии. Понятно, что причиной, скорее всего, снова назовут проблему с документами. Но в чем дело на самом деле — предстоит узнать позднее.

Трудности со здоровьем у фигуристов, скорее всего, исключены. Пара не так активно ведет соцсети, но зато делится постами в совместном канале в «Яндекс.Дзене». И там совсем недавно были опубликованы танцы с участием Дианы. Вряд ли она стала бы плясать с какими-то серьезными проблемами.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Работа

Теории строить можно бесконечно: от перехода в другую федерацию до банального желания отдохнуть после тяжелейшего олимпийского сезона. Хотя последнее кажется нелогичным, ведь известно, что паре поставили новый произвольный танец — недавно хореограф Бенуа Ришо показал отрывки постановки фигуристов. В ней звучит композиция Макса Рихтера и Мари Самуэльсен «Mercy».

Плюс ко всему известно, что фигуристы действительно упорно занимаются и поддерживают соревновательную форму. В Америке с Дианой и Глебом работает команда во главе с Алексеем Кисляковым — экс-партнером Тутберидзе. Явно не просто так ведется серьезная работа.

Вполне возможно, что Дэвис и Смолкин решили сделать акцент на самом главном старте сезона — и подготовиться как следует к чемпионату России, который стартует 21 декабря в Красноярске. И на него для них уже есть какой-то смысл прилетать. Ведь между этапами «Гран-при», на которые они были заявлены, была неделя.

Путь им предстоял бы непростой, и, скорее всего, пришлось бы провести в России почти месяц. Что, безусловно, сказалось бы на тренировочном процессе — ведь вся команда работает с ними в США. Вероятно, поэтому большая часть опрошенных «СЭ» людей из мира фигурного катания не видит смысла в принципе прилетать на этапы «Гран-при» из Америки.

Чемпионат России для них, пожалуй, главный старт сезона, который позволит войти в новый год в официальном статусе первой пары страны. Пропуск «Гран-при» не помешает фигуристам выступить в Красноярске — все в рамках регламента соревнований на новый сезон.

Именно участие в чемпионате России станет самым ярким намеком на предстоящие планы пары. Ведь если они пропустят и этот старт — значит, их, скорее всего, уже не волнует статус в сборной России. Ведь без выступлений на соревнованиях фигуристов не смогут включить в основной состав. А появление на первенстве страны покажет: первая пара страны есть — и это они.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее

Для Дианы и Глеба сейчас, на самом деле, самый благоприятный момент, когда они могли бы заявить о себе на родине и доказать, что не зря числились третьими в «очереди». В наших танцах кризис, а место первого номера сборной будут делить фигуристы, допускающие грубые ошибки в прокатах и имеющие космические баллы, с парами, которые катаются вместе несколько месяцев. А мешать им будут два ярких дуэта, которые недавно вышли из юниоров.

Но, с другой стороны, представить людей, постоянно проживающих в Штатах, на турнирах по городам России, при всем уважении, наверное, сложно. Ведь год назад Дэвис и Смолкин выступали на «Гран-при ISU» — международном турнире. Что трудно все же сопоставить с этапами внутренней серии.

Об этом говорила Анна Щербакова. «Может ли повлиять сумбурное будущее на решение (о продолжении карьеры. — Прим. «СЭ»)? Наверное, напрямую влияет на мое решение. Да», — честно сказала олимпийская чемпионка еще весной.

Федерация фигурного катания России очень постаралась для мотивации наших спортсменов. И на самом деле делает все возможное, чтобы задержать лидеров в спорте. Но, к сожалению, эти соревнования очень сложно сравнивать с международными — с теми эмоциями, амбициями. Очень красочно об этом высказался тренер Александр Жулин:

«А ездить по Казаням и прочим городам... Это не потому, что они избалованы. Мотивация, мотивация... Весь вопрос в мотивации. Даже я сам, у меня всегда была цель: Олимпийские игры, чемпионат Европы и мира. Это цель, глобальная цель. Сейчас это из-под ног выбили», — заявил Жулин Sport24 в ответ на вопрос о возможном возвращении к соревнованиям своих подопечных Синициной и Кацалапова.

Диана и Глеб, безусловно, очень молодой дуэт. И у них впереди еще долгие годы карьеры — если позволит здоровье. Но и они уже имеют солидный опыт: «Гран-при», чемпионат Европы, Олимпиада... Каждый сам принимает решение в текущей ситуации. Кто-то берет паузу. Кто-то катается дальше. А какую тактику выбрали Дэвис и Смолкин — станет ясно ближе к декабрьскому чемпионату России.