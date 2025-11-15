Олимпиада давит. Гуменник проиграл в борьбе с двумя членами сборной России, для Петросян создали задел

Аделия и Петр по-разному выступили в короткой программе этапа Гран-при России в Москве.

Гран-при России, 4-й этап (Москва)

Мужчины

1. Евгений Семененко — 96,75

2. Марк Кондратюк — 96,42

3. Роман Савосин — 90,22

Женщины

1. Аделия Петросян — 78,83

2. Алина Горбачева — 68,86

3. Ксения Гущина — 68,07

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 84,32

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 73,39

3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65

В день Гран-при России в Москве наконец выпал снег, так что вокруг «ЦСКА Арены» наконец появилась атмосфера, соответствующая зимнему виду спорта — и фальстарту с новогодними декорациями. Удалось избежать очередей, хотя в первый день на 12-тысячную арену пришли тысяч семь (неплохие цифры для изоляционного фигурного катания, но и не солд-аут).

Гуменник не смог оторваться на льду

Но справедливости ради — по составу в Москве проходил турнир уровня чемпионата Европы. По крайней мере, когда в одной разминке выходят люди с олимпийским опытом — Марк Кондратюк и Евгений Семененко, а фаворит не среди них, а едущий на Олимпиаду Петр Гуменник — это звучит.

И Петя не выстоял. Пока Марк зажигал зал под «Хава нагила», а Женя вернулся после травмы с Nirvana — и было видно, как он открывается под рок, Гуменник выполнял задание партии. Сконцентрированно, выдерживая давление. Возможно, поменяй местами фигуристов — было бы так же. Но катание как «выполнение задачи» на фоне ловли кайфа соперников сегодня особенно бросалось в глаза.

В итоге Гуменник по старой традиции совпал в баллах с Романом Савосиным — и проиграл из-за техники, как два года назад Семененко в борьбе за золото чемпионата России. Падение случилось с лутца — на лутце ошибся и Кондратюк, а Семененко добрался до первого места более простыми сальховом и тулупом.

Гуменник все равно очень высоко, пусть и промежуточно вне подиума. Без падения он набрал бы за 100 баллов — что логично в контексте борьбы за Олимпиаду, но вряд ли логично для соперников.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Петросян создали задел под четверные

Похожая история случилась и у Аделии — она откровенно рассказала, что волновалась перед прокатом, вспомнила неудачи в Магнитогорске. Но собралась и вышла уничтожать. Это был действительно классный Майкл Джексон — и вся «ЦСКА Арена», кажется, понимала важность момента и статус выступающего. Где-то на секторах даже появились российские флаги (сегодня стюарды пропускали почти всё, и спасибо им за доброту).

Но 78,83 с контентом без ультра-си на фоне 68 баллов всех других соперниц выглядят созданием искусственного задела для произвольной программы — мол, прыгай, Аделия, четверные, пробуй. Если не получится — мы подстрахуем, соперниц не подпустили. Шанс побороться был у Алины Горбачевой — но она расшиблась прямо перед стартом программы и сделала каскад 3+2, а не 3+3. Тем не менее она умудрилась обойти чистую Гущину, которая хорошо вжилась в собирательный образ девушки из американского бродвейского мюзикла.

Джексона также в танцах показали Степанова/Букин, ожидаемо выигравшие с 84 баллами. Соперников у них нет — но не отметить статность наших танцоров, в том числе Рыбаковой/Махноносова и даже Ждановой/Бабаева-Смирнова, невозможно. По крайней мере, их не съедает музыка — это то, что часто происходит с российскими одиночниками.

В воскресенье Гуменник и Петросян будут заходить на сложный контент — и за 2,5 месяца до Олимпиады его пора начинать выкатывать.