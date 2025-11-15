Фигурное катание
Гран-при России
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Олимпиада

15 ноября, 20:00

Олимпиада давит. Гуменник проиграл в борьбе с двумя членами сборной России, для Петросян создали задел

Петросян выиграла короткую программу на Гран-при России в Москве
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Аделия и Петр по-разному выступили в короткой программе этапа Гран-при России в Москве.

Гран-при России, 4-й этап (Москва)
Мужчины
1. Евгений Семененко — 96,75
2. Марк Кондратюк — 96,42
3. Роман Савосин — 90,22
Женщины
1. Аделия Петросян — 78,83
2. Алина Горбачева — 68,86
3. Ксения Гущина — 68,07
Танцы
1. Александра Степанова/Иван Букин — 84,32
2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 73,39
3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65

В день Гран-при России в Москве наконец выпал снег, так что вокруг «ЦСКА Арены» наконец появилась атмосфера, соответствующая зимнему виду спорта — и фальстарту с новогодними декорациями. Удалось избежать очередей, хотя в первый день на 12-тысячную арену пришли тысяч семь (неплохие цифры для изоляционного фигурного катания, но и не солд-аут).

Гуменник не смог оторваться на льду

Но справедливости ради — по составу в Москве проходил турнир уровня чемпионата Европы. По крайней мере, когда в одной разминке выходят люди с олимпийским опытом — Марк Кондратюк и Евгений Семененко, а фаворит не среди них, а едущий на Олимпиаду Петр Гуменник — это звучит.

И Петя не выстоял. Пока Марк зажигал зал под «Хава нагила», а Женя вернулся после травмы с Nirvana — и было видно, как он открывается под рок, Гуменник выполнял задание партии. Сконцентрированно, выдерживая давление. Возможно, поменяй местами фигуристов — было бы так же. Но катание как «выполнение задачи» на фоне ловли кайфа соперников сегодня особенно бросалось в глаза.

Аделия Петросян и&nbsp;Петр Гуменник.Бой с тенью Петросян и охота на Гуменника. Главные интриги Гран-при в Москве

В итоге Гуменник по старой традиции совпал в баллах с Романом Савосиным — и проиграл из-за техники, как два года назад Семененко в борьбе за золото чемпионата России. Падение случилось с лутца — на лутце ошибся и Кондратюк, а Семененко добрался до первого места более простыми сальховом и тулупом.

Гуменник все равно очень высоко, пусть и промежуточно вне подиума. Без падения он набрал бы за 100 баллов — что логично в контексте борьбы за Олимпиаду, но вряд ли логично для соперников.

Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Петросян создали задел под четверные

Похожая история случилась и у Аделии — она откровенно рассказала, что волновалась перед прокатом, вспомнила неудачи в Магнитогорске. Но собралась и вышла уничтожать. Это был действительно классный Майкл Джексон — и вся «ЦСКА Арена», кажется, понимала важность момента и статус выступающего. Где-то на секторах даже появились российские флаги (сегодня стюарды пропускали почти всё, и спасибо им за доброту).

Но 78,83 с контентом без ультра-си на фоне 68 баллов всех других соперниц выглядят созданием искусственного задела для произвольной программы — мол, прыгай, Аделия, четверные, пробуй. Если не получится — мы подстрахуем, соперниц не подпустили. Шанс побороться был у Алины Горбачевой — но она расшиблась прямо перед стартом программы и сделала каскад 3+2, а не 3+3. Тем не менее она умудрилась обойти чистую Гущину, которая хорошо вжилась в собирательный образ девушки из американского бродвейского мюзикла.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин.«Вы понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде». Степанова и Букин попросили Ковентри вернуть их на турниры

Джексона также в танцах показали Степанова/Букин, ожидаемо выигравшие с 84 баллами. Соперников у них нет — но не отметить статность наших танцоров, в том числе Рыбаковой/Махноносова и даже Ждановой/Бабаева-Смирнова, невозможно. По крайней мере, их не съедает музыка — это то, что часто происходит с российскими одиночниками.

В воскресенье Гуменник и Петросян будут заходить на сложный контент — и за 2,5 месяца до Олимпиады его пора начинать выкатывать.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Евгений Семененко
Петр Гуменник
Фигурное катание
Читайте также
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Антилибераст

    А что не так он написал? Конкретика критикующих где????? Или вы судьи в фигурном катании??? Нет? Так х...ж лезем баллы оценивать.....Я не смотрел НИЧЕГО и не собираюсь оценки выставлять. Но за 2 месяца до главного старта надо выкатывать сложность программы на автоматике и просто отшлифовывать компоненты, -и это логично.

    16.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Какие Вы уроды .......Фууу, гниль жополижущая

    16.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    Ну и заголовок выдал этот ваш Кузя...

    15.11.2025

  • Статистик80

    Кузя и сам неплохо справляется по производству навоза

    15.11.2025

  • СанЖорыч

    свежего навоза на вентилятор под везли. правда про грибных королей и королев написать "забыл" кузя. Аделия была великолепна. Сенененко не видел и может он и правда хорош, но вот то что видел, так это, что Савосина прижали в оценках хорошо, а Кондратюка щедро плюсанули. хотя разницы между ними в 6 баллов точно не было.

    15.11.2025

    • Бой с тенью Петросян и охота на Гуменника. Главные интриги Гран-при в Москве

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости