Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

Петросян одержала третью победу в сезоне, но пока она вне тройки лучших одиночниц мира.

Гран-при России, 4-й этап (Москва)

Женщины

1. Аделия Петросян — 230,05

2. Алина Горбачева — 209,28

3. Ксения Гущина — 200,51

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 278,65

2. Евгений Семененко — 274,91

3. Петр Гуменник — 265,76

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,10

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 183,33

3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36

Фигурное катание — как нестабильный партнер. Иногда у него наступают эти дни, когда оно в плохом настроении и начинает заниматься абьюзом, каким-нибудь газлайтингом, например. Это психологические манипуляции, нацеленные на выставление другого человека ненормальным или неадекватно оценивающим реальность. В воскресенье на четвертом этапе Гран-при России фигурное катание вместе с судьями занималось газлайтингом почти 10 тысяч человек. Вроде и прикольные качели, но что-то нездоровое во всем этом есть.

Петросян пока не нашла чит-код

Вначале были женщины. Интрига, по сути, была одна и касалась события длиной в секунду — прыгнет ли наконец первый четверной в сезоне Аделия Петросян. Штаб Этери Тутберидзе и сама чемпионка России по крайней мере пытаются нащупать чит-код, который позволит вскрыть олимпийскую головоломку. Поняв, что четверной флип не выезжается совсем, Аделия сменила его на тулуп — почти докрутила, но все равно упала. Получила, конечно, свои запредельные 230 баллов и улетела на реактивной тяге от кипения критиков в космос. Выиграла, само собой.

Помнится, на чемпионате мира 2019 года от команды Тутберидзе приехала скромная неразговорчивая девочка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Она выходила на тренировки — и стабильно оставляла пятно там, где прыгала четверной сальхов. 5, 10, 20 раз. Все в кулуарах исполняли знакомую песню — зачем злая Тутберидзе убивает свою ученицу? Но Турсынбаева вышла, сделала одну из 20 чистых попыток как раз в программе и завоевала серебро. Затем, правда, быстро завершила карьеру из-за травм — но тут уж приоритеты каждый расставляет сам.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тутберидзе очень хорошо умеет гипнотизировать своих учениц и подводить к стартам психологически и физически. Насчет Аделии популярный рефрен — какая разница, как она прыгает и выступает сейчас, главное — Олимпиада! Но если вы дочитали до этого места, вам точно интересно, как выступает Петросян сейчас. Вкратце — выступает она сейчас на уровне далеко вне тройки международного сезона. Но до старта женских соревнований на Олимпиаде 92 дня. Можно сделать еще тысячу флипов, тулупов.

Или, наоборот, дать организму отдохнуть и полностью восстановиться — может, дело все еще в микротравмах? Вопроса об участии в чемпионате России будто не стоит, но если сесть с Аделией в непринужденной обстановке и честно спросить: «А так ли ты на него хочешь?», будет ли она уверена в ответе? А Тутберидзе? У остальных девушек иерархия судьями была выстроена четко — насыщенные программы Алины Горбачевой, еще и представляющей школу Тамары Москвиной, не могли упасть ниже второго места, бронза досталась Ксении Гущиной.

Удивление от победы

Если после оценок Петросян многие уходили с трибун удивленными, то после мужчин в глазах читалось отчаяние в попытках что-либо понять. Макар Игнатов на глазах у Александры Трусовой и их младенца-сына выдал лучший за последние годы прокат, но остался четвертым под Петром Гуменником. Лично мне понравилось, как боролся наш член олимпийской сборной, но оказалось, что большинство зрителей взбешено либо недокрутами, либо тем, что он якобы много отдыхает, либо вообще тем, что он член олимпийской сборной.

Стоит вывести некое среднеарифметическое — Гуменник пока действительно не выкатывает сложный контент произвольной программы. Возможно, нужно поставить на четыре чистых четверных, а не пять спорных. Но это дело математики, в которой учащийся ИТМО разбирается неплохо. В Москве его не хватило на последние прыжки, с одного из которых Петр упал, а на другом подставил вторую ногу для приземления.

Петр Гуменник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но вопросы возникли и вокруг личности победителя. Причем возникли у самого победителя и его личности. Марк Кондратюк упал с четверного тулупа и был уверен, что второй, а когда увидел финальный результат, рассмеялся и закрыл рот руками. Евгений Семененко не упал — но исполнял более простые прыжки. После его проката под «Гладиатора» почти все были уверены в победе петербуржца, а после объявления оценок арена погрузилась в молчаливое смятение. Где-то у себя в США, наверное, праздновал 93-летний Джон Уильямс — обыграл со своим «Списком Шиндлера» Ханса Циммера.

Не исключено, что победа Кондратюка в спорных условиях может отражать растущий вес академии Татьяны Навки. В ее здании, по слухам, даже скоро может появиться офис Федерации фигурного катания России. Да и состав спортсменов школа прокачивает. И после нового появления россиян на международной арене в новом олимпийском цикле в нашем фигурном катании появятся новые гегемоны.