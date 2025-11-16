Фигурное катание
Гран-при России
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

16 ноября, 19:00

Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

Петросян и Кондратюк стали победителями этапа Гран-при России в Москве
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Петросян одержала третью победу в сезоне, но пока она вне тройки лучших одиночниц мира.

Гран-при России, 4-й этап (Москва)
Женщины
1. Аделия Петросян — 230,05
2. Алина Горбачева — 209,28
3. Ксения Гущина — 200,51
Мужчины
1. Марк Кондратюк — 278,65
2. Евгений Семененко — 274,91
3. Петр Гуменник — 265,76
Танцы
1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,10
2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 183,33
3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36

Фигурное катание — как нестабильный партнер. Иногда у него наступают эти дни, когда оно в плохом настроении и начинает заниматься абьюзом, каким-нибудь газлайтингом, например. Это психологические манипуляции, нацеленные на выставление другого человека ненормальным или неадекватно оценивающим реальность. В воскресенье на четвертом этапе Гран-при России фигурное катание вместе с судьями занималось газлайтингом почти 10 тысяч человек. Вроде и прикольные качели, но что-то нездоровое во всем этом есть.

Петр Гуменник и&nbsp;Аделия Петросян.Олимпиада давит. Гуменник проиграл в борьбе с двумя членами сборной России, для Петросян создали задел

Петросян пока не нашла чит-код

Вначале были женщины. Интрига, по сути, была одна и касалась события длиной в секунду — прыгнет ли наконец первый четверной в сезоне Аделия Петросян. Штаб Этери Тутберидзе и сама чемпионка России по крайней мере пытаются нащупать чит-код, который позволит вскрыть олимпийскую головоломку. Поняв, что четверной флип не выезжается совсем, Аделия сменила его на тулуп — почти докрутила, но все равно упала. Получила, конечно, свои запредельные 230 баллов и улетела на реактивной тяге от кипения критиков в космос. Выиграла, само собой.

Помнится, на чемпионате мира 2019 года от команды Тутберидзе приехала скромная неразговорчивая девочка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Она выходила на тренировки — и стабильно оставляла пятно там, где прыгала четверной сальхов. 5, 10, 20 раз. Все в кулуарах исполняли знакомую песню — зачем злая Тутберидзе убивает свою ученицу? Но Турсынбаева вышла, сделала одну из 20 чистых попыток как раз в программе и завоевала серебро. Затем, правда, быстро завершила карьеру из-за травм — но тут уж приоритеты каждый расставляет сам.

Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тутберидзе очень хорошо умеет гипнотизировать своих учениц и подводить к стартам психологически и физически. Насчет Аделии популярный рефрен — какая разница, как она прыгает и выступает сейчас, главное — Олимпиада! Но если вы дочитали до этого места, вам точно интересно, как выступает Петросян сейчас. Вкратце — выступает она сейчас на уровне далеко вне тройки международного сезона. Но до старта женских соревнований на Олимпиаде 92 дня. Можно сделать еще тысячу флипов, тулупов.

Или, наоборот, дать организму отдохнуть и полностью восстановиться — может, дело все еще в микротравмах? Вопроса об участии в чемпионате России будто не стоит, но если сесть с Аделией в непринужденной обстановке и честно спросить: «А так ли ты на него хочешь?», будет ли она уверена в ответе? А Тутберидзе? У остальных девушек иерархия судьями была выстроена четко — насыщенные программы Алины Горбачевой, еще и представляющей школу Тамары Москвиной, не могли упасть ниже второго места, бронза досталась Ксении Гущиной.

Аделия Петросян и&nbsp;Петр Гуменник.Гонка к Милану-2026: могут ли российские фигуристы взять две олимпийские медали?

Удивление от победы

Если после оценок Петросян многие уходили с трибун удивленными, то после мужчин в глазах читалось отчаяние в попытках что-либо понять. Макар Игнатов на глазах у Александры Трусовой и их младенца-сына выдал лучший за последние годы прокат, но остался четвертым под Петром Гуменником. Лично мне понравилось, как боролся наш член олимпийской сборной, но оказалось, что большинство зрителей взбешено либо недокрутами, либо тем, что он якобы много отдыхает, либо вообще тем, что он член олимпийской сборной.

Стоит вывести некое среднеарифметическое — Гуменник пока действительно не выкатывает сложный контент произвольной программы. Возможно, нужно поставить на четыре чистых четверных, а не пять спорных. Но это дело математики, в которой учащийся ИТМО разбирается неплохо. В Москве его не хватило на последние прыжки, с одного из которых Петр упал, а на другом подставил вторую ногу для приземления.

Петр Гуменник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но вопросы возникли и вокруг личности победителя. Причем возникли у самого победителя и его личности. Марк Кондратюк упал с четверного тулупа и был уверен, что второй, а когда увидел финальный результат, рассмеялся и закрыл рот руками. Евгений Семененко не упал — но исполнял более простые прыжки. После его проката под «Гладиатора» почти все были уверены в победе петербуржца, а после объявления оценок арена погрузилась в молчаливое смятение. Где-то у себя в США, наверное, праздновал 93-летний Джон Уильямс — обыграл со своим «Списком Шиндлера» Ханса Циммера.

Не исключено, что победа Кондратюка в спорных условиях может отражать растущий вес академии Татьяны Навки. В ее здании, по слухам, даже скоро может появиться офис Федерации фигурного катания России. Да и состав спортсменов школа прокачивает. И после нового появления россиян на международной арене в новом олимпийском цикле в нашем фигурном катании появятся новые гегемоны.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
Фигурное катание
Читайте также
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • целнаков валерий

    Мне Игнатов понравился и он настоящий мужик - семья на сцене и он ни разу не упал. Мышиная возня с "грибами" - это для мышей. И как-то сравнивать эту компанию с Малининым - несерьёзно. А Дикиджи прыгает 4 квада и аксель без падений. Всё это это спорт, а не шоу. Понимает ли это фигурное начальствл - вопрос большой.

    17.11.2025

  • сергей карасёв

    мог выиграть савосин...немножко не довёз...ну и третье место натянули...как сказал комментатор - может его так в детстве научили выезжать...

    17.11.2025

  • proug

    вопрос не к Пете (он катается как умеет), вопрос к Антону Сихуралидзе - почему он затеял закулисную возню... на олимпиаду должен был ехать чемпион страны.... Ковтун!

    16.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Тонкий намек в статье, что лучше пропускать турниры, чем получать такие рисованные баллы. Можно только согласиться с этим предложением.

    16.11.2025

  • Айболит66

    «Вкратце — выступает она сейчас на уровне далеко вне тройки международного сезона.» под препаратами писал кузя или приболел серьезно? Что там за тройка такая в мире есть что лучше Адели?

    16.11.2025

  • Zoya Merkulova

    Кондратюка грибовали в Магнитогорске. Должен был победить его одноклубник Гриша, но его судьи прокатили.

    16.11.2025

    • Олимпиада давит. Гуменник проиграл в борьбе с двумя членами сборной России, для Петросян создали задел

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости