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Сегодня, 20:30

Акатьева вернулась на лед, а мужчины уменьшают количество квадов. Чего ждать от «Гран-при» в Красноярске

В Красноярске 9 ноября стартует этап «Гран-при России»
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Акатьева.
Фигуристка Софья Акатьева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Как пройдет новый этап суперсерии для лучших российских фигуристов.

Третий этап серии «Гран-при России» стартует в Красноярске 9 ноября. В этот раз в столице Енисейской Сибири собрался солидный состав. В каждом виде нас ждет серьезная борьба, а где-то прогнозировать пьедестал кажется совсем невозможным. Соревнования среди юниоров уже начались, в день короткой программы танцевальных и спортивных дуэтов трибуны были заполнены примерно на 40 процентов. В главные дни соревнований зрители почти не оставят свободных мест.

Поможет ли квад Горбачевой обыграть чемпионку России?

Одиночницы порадуют возвращением Софьи Акатьевой, завоевавшей звание чемпионки страны без малого два года назад именно в Красноярске. Хоть 17-летняя воспитанница Этери Тутберидзе не исполняет элементы ультра-си после травмы, но с чистым катанием может претендовать на самые высокие места этапа. Ее главной соперницей станет ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Она владеет тройным акселем, но увидим ли мы этот сложный прыжок в Красноярске, остается только гадать.

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17-летняя Алина Горбачева с четверным сальховом — темная лошадка турнира. В прошлом сезоне спортсменка Софья Федченко не всегда справлялась с квадом, но недавно выложила в социальные сети видео чистого исполнения сложнейшего прыжка. Болельщики верят, что увидят такой же в воскресенье в Красноярске.

Фигурист Николай Угожаев.
Фигурист Николай Угожаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Парни уже не удивляют, как раньше

Конкуренция в мужском одиночном катании не такая сильная, как на предыдущих этапах, но по-прежнему остается очень высокой. Для многих одиночников красноярский этап станет первым соревнованием сезона. За лидерство поборются Дмитрий Алиев и Петр Гуменник с программами «Евгений Онегин». На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристы были не в лучшей форме, но спустя два месяца подготовки они имеют все шансы взять золотую медаль.

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На пьедестал претендуют воспитанники тренерского штаба Этери Тутберидзе Андрей Мозалев и Даниил Самсонов и открытие начала сезона Николай Угожаев. Спортсмен из Санкт-Петербурга на Мемориале Николая Панина-Коломенкина набрал более 300 баллов в сумме и обошел действующего чемпиона и вице-чемпиона России.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Парное катание выходит из кризиса?

В отличие от казанского этапа в Красноярск приедет шесть спортивных пар, что точно обеспечит борьбу за медали. Самым ожидаемым для зрителей станет выступление бронзовых призеров Олимпиады Анастасии Мишиной/Александра Галлямова из тренерского штаба Тамары Москвиной. Если с лидерством в парах все очевидно, то за серебро поборются сразу несколько спортивных дуэтов: среди них Ясмина Кадырова с новым партнером Ильей Мироновым и серебряные призеры этапа в Магнитогорске — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

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Танцы снова удивляют разнообразием и массой участников. Главная интрига этого вида — смогут ли ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская/Максим Некрасов обойти именитых чемпионов красноярского льда Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина. Еще один яркий дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко покажут яркие образы из пьесы «Гамлет» в произвольной программе.

Расписание третьего этапа «Гран-при России» (время московское)
9 ноября (суббота)
11.00 Танцы. Ритм-танец
12.50 Женщины. Короткая программа
14.30 Мужчины. Короткая программа
16.15 Пары. Короткая программа
10 ноября (воскресенье)
10.00 Танцы. Произвольный танец
12.05 Женщины. Произвольная программа
14.05 Мужчины. Произвольная программа
16.05 Пары. Произвольная программа

Предварительный состав участников:
Девушки: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чапыгина, Елена Черникова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.
Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Фигурное катание
Софья Акатьева
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Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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