Победа ученицы Плющенко на этапе Гран-при вызвала сильные эмоции у мэтра.

Гран-при России среди юниоров. 5-й этап, Москва

Девушки. Итог

1. Елена Костылева — 215,56

2. Виктория Стрельцова — 191,08

3. Елизавета Лабутина — 190,42

Юноши. Итог

1. Арсений Федотов — 258,89

2. Герман Ленков — 233,29

3. Николай Колесников — 222,46

В четверг в Москве завершился четвертый этап юниорского Гран-при России. Самыми зрелищными получились соревнования девушек, которые выиграла вернувшаяся после травм чемпионка России в этом возрасте Елена Костылева. Она чисто откатала произвольную программу под произведения Эдварда Грига с четырьмя прыжками ультра-си: двумя четверными сальховами, квад-тулупом и тройным акселем.

Комментировавшие турнир на сайте Первого канала Анна Щербакова и Михаил Коляда отметили, что в композиции был крен в сторону техники и не хватило хореографии, которую сложно было выкатать с таким сложным набором прыжков.

В итоге Костылева выиграла турнир с результатом 215,56 балла. Второй стала представительница группы Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова (191,08), бронза — у Елизаветы Лабутиной из Свердловской области (190,42).

Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Однако оценки юной фигуристки не понравились заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой. В разговоре с «СЭ» она разнесла судей.

Это просто подарок судьбы

— Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! — начала Тарасова. — Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не утратили, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу — ничего подобного не видела!

Костылевой надо восхищаться, пока это возможно. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание. То, что она делает, не исполняет даже никто из парней. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятия нашего вида.

Но какие же мелкие оценки судей! Они не отражают степень таланта Костылевой, степень того, что мы видели. А мы видели, как уникально она каталась. Меня, как профессионала, она восхищает и удивляет. И этого не заметили только судьи! Они поставили средние баллы. Соревнования проходят в России, у нас есть такая девочка. Как нам ею не восхищаться?

Может, через несколько лет Лена уже не будет производить такого впечатления. Но сегодняшний прокат — это просто подарок судьбы. И я увидела его на соревнованиях! Эта крошка — сильнейшая, умнейшая и способнейшая. Думаю, эта девочка будет завоевывать все главные призы в ближайшие четыре года на чемпионатах Европы и мира.

— Как можно смотреть, но не понимать? — продолжила Тарасова. — Говорю об этом не в первый раз, однако я не знаю, почему судьи не видят. Это продолжается уже который год. Разве можно так поступать? Наших детей отстранили от всех соревнований, а наша девочка катается лучше всех в мире. Почему судьи ставят такие оценки? Они, что ли, из Европы все приехали? Впрочем, даже по этим оценкам Лену не с кем сравнить. А по правильным — будет еще дальше. И это надо понимать.

У Костылевой прекрасная программа! Между элементами у нее достаточно связок, трудно этого не заметить. Комментатор сказала, что тренерам необходимо подумать о компонентах между прыжками. Не знаю, почему она их не видела. Неприлично говорить о том, что у Лены нет связок. У нее все время идут шаги. Предлагаю гордиться ее выступлением.

Ей было больно поднимать ногу

А вот как прокомментировал прокат Елены тренер Костылевой Евгений Плющенко:

— Я доволен. Даже первым днем. Хоть у нас и не получился каскад с тройным акселем. Лена на сегодняшний день восстанавливается после травмы, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы, она исполнила четыре прыжка ультра-си. На одном дыхании проехала все до конца, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь свой коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращение. Все сделали большую работу. Начинаем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не планируем что-то менять. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, прозвучит как бред. После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, собираемся работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла исполнить хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей было больно поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, в Омске выступит лучше.

Кроме того, тренер рассказал о своих теплых чувствах к подопечной, но не стал распространяться об отношениях с мамой фигуристки Ириной. «У меня отличные отношения с Леной, как у отца с дочерью. У меня нет дочки пока, но Лена мне ее заменяет, так и есть на самом деле. Отношения с мамой комментировать не буду — главное, что со спортсменкой хорошо ладим. Когда мы начали работать в прошлом году, я сам ей сказал: «Ты для меня как дочка», — признался Плющенко.