Президент федерации фигурного катания открыто болел за одну из танцевальных пар. Ситуация перед чемпионатом России накаляется

Что осталось за кадром пятого этапа «Гран-при России».

Казалось бы, в период отстранения в российском спорте накал должен спасть, вольтметры можно отключить — за путевки на международные старты не погрызешься, все в одной лодке, интриги, как до 2022-го, не будет.

Но российские танцы на льду опровергают эту логику. До чемпионата России по фигурному катанию — месяц. В танцах, где обычно существовала строгая иерархия, сейчас идет битва всех со всеми, которая начала прорываться наружу.

В фигурном катании, если что, речи о борьбе за какую-нибудь единственную квоту на Олимпиаду нет. То есть надежда остается, но формально это схватка под ковром за лидерство внутри страны — что делает ее еще удивительнее.

Расклад сил

Группа лидеров выглядит так: Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин, Хавронина/Нарижный, Кагановская/Некрасов, Леонтьева/Горелкин, Миронова/Устенко.

Первые две пары — скорее уже ветераны разной степени заслуженности. Три следующие — молодые, но разной степени скатанности (некоторые, как Кагановская/Некрасов, выступают лишь первый сезон). Есть Миронова/Устенко, которые вообще не поддаются категоризации. Они давно катаются, но в Питере, и только сейчас на них начали обращать внимание.

Источники «СЭ» описывают нынешнюю ситуацию в танцах примерно так: сложилась уникальная диспозиция, когда сразу у нескольких пар есть свой административный ресурс. За каждым из ведущих дуэтов либо влиятельный тренерский штаб, либо эффект заслуг, есть фактор лояльности федерации и даже обеспеченных родителей. Поэтому точно спрогнозировать результат чемпионата России, как раньше, нереально.

На прошедшем, пятом этапе «Гран-при», последнем перед чемпионатом страны, пара Кагановская/Некрасов сенсационно выиграла первую половину, ритм-танец, а по итогам уступила всего два балла чемпионам России-2023 Худайбердиевой/Базину. На чемпионате Москвы в сентябре им ставили 196 баллов, в октябре на Мемориале Панина-Коломенкина и «Гран-при» — уже 201,51 и 200,93, а сейчас — 205,74. Для новой танцевальной пары — стремительный рост.

Антон Сихарулидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эмоции президента

Руководит сейчас федерацией заслуженный человек, олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе. Который прекрасно знает, что такое закулисье и кабинетные интриги в судействе и фигурном катании вообще: после скандала на Олимпиаде-2002 именно его пару с Еленой Бережной поставили на одну ступень пьедестала с канадцами Сале/Пеллетье, хотя изначально россияне были единоличными чемпионами.

На «Гран-при» в Питере кое-что из закулисья можно было увидеть вживую.

Корреспондент «СЭ» внимательно следил за эмоциями президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе на протяжении последней разминки произвольного танца. И заметил, что реагировал он на выступления пар, скажем так, по-разному. Причем фавориты по рейтингу эмоциональности стильно одетого Антона Тариэльевича были одни и те же в субботу и воскресенье. Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Рывок которых по баллам потряс многих в мире танцев, и, кажется, в том числе Елизавету Худайбердиеву, которая тщательно (и надо отдать должное — максимально корректно) подбирала слова в микст-зоне. Впрочем, и к Василисе с Максимом вопросов по коммуникации тоже нет.

В субботу, по словам двух источников «СЭ», за прокатом Мироновой/Устенко Сихарулидзе не следил, в целом вел себя достаточно спокойно, но победу Кагановской и Некрасова встретил вскинутой вверх рукой. Один из источников даже считает, что глава ФФККР на эмоциях сказал что-то вроде «йес». Но в чем точно свидетели не сомневаются — складывалось ощущение, что президент федерации болел за одну из пар. Ну или, хорошо, давайте скажем формально — прокат лишь этой пары вызвал у него положительные эмоции.

В воскресенье я сам стал свидетелем боления за столиком федерации. С трибун было отлично видно, как реагировал Сихарулидзе на прокаты четырех последних пар, боровшихся за медали:

— Леонтьева/Горелкин — сдержанные аплодисменты сидя в течение пяти секунд;

— Миронова/Устенко — переговоры с коллегами за столиком;

— Худайбердиева/Базин — смотрел в телефоне то, что ему показывала заместитель генерального секретаря федерации Галина Голубкова;

— Кагановская/Некрасов — Сихарулидзе сам первый и единственный встал из-за стола, аплодировал 10 секунд и кричал. Сам прокат он также смотрел намного эмоциональнее, похлопал на двух элементах, подбадривал спортсменов, чего себе ранее не позволял.

Сравнить это можно с тем, как, например, президент КХЛ, присутствуя на матчах плей-офф, будет праздновать голы одной команды — и не будет противоположной. Помножьте все это на субъективизм вида спорта — в хоккее его в разы меньше.

Почему так и что это значит?

Далее — вопрос трактовок и объяснений. Насколько этично для президента федерации так открыто показывать пристрастия, а не оставаться над схваткой — вопрос к каждому из вас, читателям и членам фигурнокатательного сообщества. В конце концов, возможно, именно эти две постановки Кагановской/Некрасова вызывают у российского олимпийского чемпиона максимальные чувства, а их соперников — не отзываются. Нельзя запретить людям эмоции, тем более на спортивном мероприятии, — сто процентов.

Под политику Сихарулидзе можно подвести рациональные аргументы. Придя на пост руководителя, Антон Тариэльевич не раз давал понять, что ему не нравится устоявшаяся иерархия в танцах. Поэтому федерация, по информации «СЭ», могла дать негласную установку приближать к заслуженным лидерам молодые пары. Об этом рассказывают мне многочисленные источники, об этом открыто говорил Александр Жулин в интервью «СЭ», на это, собственно, намекал и сам Сихарулидзе. В разговоре с Первым каналом: «Конкуренция в танцах увеличилась, ребята вынуждены пахать: чтобы лидеры могли устоять, а отстающие могли догнать. Следующий сезон может принести сюрпризы — приятные». (Это как раз перед нынешним сезоном.) Призывал Сихарулидзе и к «здоровой конкуренции» и говорил, что федерация «включена в эту работу».

По информации «СЭ», планы Сихарулидзе воплощаются — складывается ощущение, что судейский корпус стал постепенно подтягивать молодые пары к ветеранам, и это невооруженным глазом видно по оценкам. Жулин возмущался именно разрывом между Степановой/Букиным, выступающими уже десяток лет, и новой парой Хавронина/Нарижный — всего три балла.

Но этому есть логичное объяснение — в случае выхода на международную арену России нужна свежая пара, которую можно будет накачивать рейтингом, а не имеющие высокую международную репутацию Степанова/Букин. Вопрос, кто это будет — Хавронина/Нарижный или Кагановская/Некрасов. Судя по эмоциям президента, вторые очень быстро догоняют первых. Правда, знающие мир фигурного катания люди объясняют, что фактор личного знакомства одного из тренеров пары Анжелики Крыловой (наряду с Алексеем Горшковым) с Сихарулидзе тоже играет роль — они вместе выступали, они в хороших отношениях.

Дружбу, как и эмоции, запрещать нельзя. И, безусловно, любой человек имеет право на личные симпатии и антипатии. Другой вопрос — как на их публичную демонстрацию руководителем федерации могут отреагировать судьи в самой субъективной из дисциплин фигурного катания. И главное — чтобы мы не пришли в этой ситуации в свой Солт-Лейк-Сити-2002, который наверняка так хорошо помнит Антон Тариэльевич.