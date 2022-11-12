Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

12 ноября, 13:55

Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент для женского одиночного катания в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

Она планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине программы.

Среди российских фигуристок подобный контент планировала исполнить еще одна Софья Самоделкина, однако ей не удалось это. Спортсменка упала с тройного акселя и сорвала второй прыжок в каскаде.

Женщины представят короткие программы в рамках 4-го этапа «Гран-при» 12-го ноября, в 15:00.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
2
1
Читайте также
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух оценил свой дебют в качестве тренера в профессиональном фигурном катании

Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 12 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости