Зинина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Анастасия Зинина заявила максимально сложный контент для женского одиночного катания в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

Она планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине программы.

Среди российских фигуристок подобный контент планировала исполнить еще одна Софья Самоделкина, однако ей не удалось это. Спортсменка упала с тройного акселя и сорвала второй прыжок в каскаде.

Женщины представят короткие программы в рамках 4-го этапа «Гран-при» 12-го ноября, в 15:00.