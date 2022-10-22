Зинина рассказала о обстоятельствах прекращения сотрудничества с Плющенко

Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала прокат короткой программы на первом этапе «Гран-при России» и о том, как расставалась с предыдущим тренерским штабом во главе с Евгением Плющенко.

— Я чувствую только радость, мне это очень понравилось. Для меня было неожиданно [70 баллов за короткую программу]. Буду еще усовершенствовать свою программу, чтобы набирать больше 70. Тройной аксель планировала делать, но решили не рисковать. Пока еще не очень стабильный.

Разногласия с предыдущим тренерским штабом во взглядах на тренировочный процесс? С Евгением Викторовичем Плющенко наоборот сблизились, проблема была совершенно в другом.

— У вас была травма, а вы стремились на лед. Евгений Викторович вас останавливал. Такую версию мы слышали.

— Было такое. Но сейчас все хорошо, я здорова и абсолютна счастлива.

Зинина набрала 70,19 в короткой программе.