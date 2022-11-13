Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

13 ноября, 17:00

Жулин считает, что второе место на этапе «Гран-при России» добавит Тютюниной и Багину уверенности

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выступление подопечных Софьи Тютюниной и Андрея Багина на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Тютюнина и Багин заняли второе место, набрав по сумме двух танцев 194,30 балла.

«Я просто доволен тем, что это их первый турнир, они показали достаточно сильное катание. Явно есть куда прибавлять во многих компонентах, потому что сегодня мне не хватило немного и скорости, и напора. Я рад, что ребята сейчас обретут некую уверенность, они поняли, что не зря работают, все-таки хороший задел — второе место, будут с новыми силами готовиться к шестому этапу. Думаю, там будет более сильное, зрелое, качественное катание», — приводит слова Жулина ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16310615
Фигурное катание
Александр Жулин
0
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева в шоке от победы на этапе «Гран-при» в Москве

Четвертый этап «Гран-при России»: результаты 13 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости