Жулин считает, что второе место на этапе «Гран-при России» добавит Тютюниной и Багину уверенности

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выступление подопечных Софьи Тютюниной и Андрея Багина на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Тютюнина и Багин заняли второе место, набрав по сумме двух танцев 194,30 балла.

«Я просто доволен тем, что это их первый турнир, они показали достаточно сильное катание. Явно есть куда прибавлять во многих компонентах, потому что сегодня мне не хватило немного и скорости, и напора. Я рад, что ребята сейчас обретут некую уверенность, они поняли, что не зря работают, все-таки хороший задел — второе место, будут с новыми силами готовиться к шестому этапу. Думаю, там будет более сильное, зрелое, качественное катание», — приводит слова Жулина ТАСС.