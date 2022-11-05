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Сегодня, 15:16

Жулин: «Я очень доволен прокатом Лизы и Павла, он был даже лучше, чем на тренировках»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступление подопечных Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда в ритм-танце на третьем этапе «Гран-при России».

«Была одна прекрасная пара, стало две. Между собой разберутся. Я очень доволен прокатом Лизы и Павла, он был даже лучше, чем на тренировках, абсолютно спокойный, хорошая работа была проделана в Москве. И я рад, что программу приняли зрители. Главное — хорошее катание, а результат придет, всегда есть куда прибавлять, к чему стремиться», — приводит ТАСС слова Жулина.

Шанаева и Дрозд, набрав 79,14 балла, заняли второе место в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Казани. Лучший результат показала пара Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный (81,50 балла). Третьими стали Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (75,33).

Источник: https://tass.ru/sport/16253425
Фигурное катание
Александр Жулин
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