Жилина выиграла короткую программу среди юниоров на четвертом этапе «Гран-при России»
Вероника Жилина, представляющая академию Плющенко, выиграла короткую программу среди юниоров на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.
Фигуристка набрала 78,71 балла, исполнив в программе тройной аксель. Второй стала Любовь Рубцова, у нее — 69,64 балла. Третье место заняла Лидия Плескачева — 64,74 балла.
Фигуристки представят произвольные программы в четверг, 10 ноября.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Девушки, КМС
Короткая программа
1. Вероника Жилина — 78,71
2. Любовь Рубцова — 69,64
3. Лидия Плескачева — 64,74
4. Алиса Юрова — 62,70
5. Милана Лебедева — 62,37
6. Мария Гордеева — 61,24
7. Дина Хуснутдинова — 60,09
8. Виктория Барахтина — 56,80
9. Ева Зубкова — 55,26
10. Анастасия Шигина — 53,77
11. Екатерина Кольцова — 53,75
12. Мария Артемова — 53,04
13. Арина Мариничева — 50,83
14. Арина Пузанкова — 49,07
15. Карина Корнюшина — 48,83
16. Софья Рудь — 48,29
17. Мария Волченко — 40,63
18. Василиса Семенова — 37,77