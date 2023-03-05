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Сегодня, 21:11

Тарасова — о финале «Гран-при России»: «У нас будто прошел чемпионат мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» подвела итоги финала «Гран-при России».

«Удивили все участники. У нас было все, как на чемпионате мира. Больше всего удивила именно федерация фигурного катания, которая в кратчайшие сроки устроила нам сезона и сделала это в тот момент, когда сезон вообще должен был быть провальный. Мы себя прекрасно чувствуем. У нас будто прошел чемпионат мира. Все прекрасно организовано. Результаты очень правильные в двух последних видах», — сказала Тарасова «СЭ».

В мужском одиночном катании победителем финала «Гран-при России» стал Петр Гуменник, набравший по сумме двух программ 282,12 балла. В женском одиночном катании первое место заняла Аделия Петросян — 255,01 балла.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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