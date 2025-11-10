Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

10 ноября, 18:25

Жулин объяснил срыв Галлямова на партнершу на этапе Гран-при в Казани

Алина Савинова
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что жесткие претензии фигуриста Александра Галлямова к партнерше Анастасии Мишиной после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани были вызваны тем, что спортсмены оказались не до конца готовы к исполнению номера.

Мишина и Галлямов допустили несколько грубых ошибок в произвольном прокате. За два выступления они набрали 201,22 балла и заняли второе место на этапе. Гран-при России в Казани выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 215,34 балла.

«Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнер немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьезная травма, видимо, они немного не успели подготовиться», — цитирует Жулина РИА Новости.

24-летняя Мишина и 26-летний Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022), а также трехкратными победителями чемпионата России (2022, 2024, 2025).

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Александр Жулин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Антон Богачев

    не готовы-надо сниматься

    11.11.2025

  • Jubmoj

    Бывает

    11.11.2025

  • Labubal

    Саша не обижай Настю, в паре оба виноваты

    11.11.2025

  • Мику

    пара

    10.11.2025

  • Мику

    Не их день видео был, такое бывает в спорте. Значит надо собраться и трудиться дальше. Вообще, папа Анастасия Мишина и Александр Галлямов одна из самых красивых

    10.11.2025

    • Видео четверного выброса в исполнении Бойковой и Козловского

    Фигуристка Хуснутдинова назвала плюсы работы в команде Тутберидзе

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости