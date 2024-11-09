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Сегодня, 10:57

Загитова выступила на открытии этапа «Гран-при России» в Красноярске

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Скриншот трансляции

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в церемонии открытия третьего этапа «Гран-при России».

22-летняя спортсменка выступила в Красноярске с показательным номером под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Эту программу фигуристка показывала на шоу «Чемпионы на льду» в апреле в Москве.

Прокаты в рамках третьего этапа «Гран-при России» по фигурному катанию состоятся в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября.

Загитова не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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