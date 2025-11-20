Фигуристы Малеина и Самохин победили на этапе юниорского Гран-при в Омске

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин одержали победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске в танцах на льду.

По итогам двух программ спортсмены набрали 174,54 балла (за произвольный — 103,30, ритм-танец — 71,24).

Второе место заняли Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 161,08 балла (за произвольный — 95,63, ритм-танец — 65,45). Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров с результатом 158,01 балла (за произвольный — 94,85, ритм-танец — 63,16).

Шестой этап Гран-при России проходит в Омске с 10 по 23 ноября.