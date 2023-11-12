Рудковская: «Муравьева была прекрасна. Она показала чистые короткую и произвольную программы»

Известный продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями от победы Софьи Муравьевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Сегодня Софья была прекрасна, чистый прокат. Она показала чистые короткую и произвольную программы, красиво и достойно. На мой взгляд, нет никаких вопросов, Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Сегодня она заняла действительно заслуженное место. Евгений не смог поехать и переживал за нее. В последний момент приняли решение не ставить три с половиной акселя. Был слишком большой риск. Сегодня мы просто все счастливы за нее», — приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

Муравьева по сумме двух программ набрала 228,81 балла и стала первое. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке- Дарья Садкова (214,54).

Камила Валиева на турнире в Казани стала четвертой (213,59).