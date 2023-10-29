Выступающий в паре с Шанаевой Дрозд пожелал здоровье Аннабель Морозов: «Мы относимся к соперникам с уважением»

Российский фигурист Павел Дрозд, который выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, пожелал здоровья Аннабель Морозов. Ранее, 28 октября, перед стартом ритм-танца произошел инцидент между Шанаевой и Морозов. Аннабель наложили семь швов и девушка, выступающая в дуэте с Игорем Еременко, снялась с произвольной программы.

«Мы хотим пожелать здоровья Аннабель. Вчера было непонятно, что произошло вообще, во время разминки мы этого не поняли. Очень жаль конечно, что ребятам в итоге пришлось сняться, от всей души хочу пожелать здоровья ей. Спорт у нас травмоопасный и подобное, к сожалению, случается, в том числе на крупных турнирах. Очень жаль, что такие ситуации происходят, надеюсь на скорейшее выздоровление.

Буквально только утром пересеклись с Аннабель. Такой момент, когда сразу лезть не совсем этично и корректно. В отеле пересеклись, поинтересовались здоровьем, выразили свои теплые пожелания. Очень жаль, что такое происходит, но и на моей памяти подобное уже не раз случалось. На разминке нам порой наоборот говорят чувствуйте себя спокойнее, добавляйте энергетики. Но мы относимся к соперникам с уважением. Ноги – это наш инструмент и наш хлеб.

Из моей юниорской карьеры помню пересекался с американскими парами, они практиковали борьбу нервов. Но нам такое никогда не нравилось. Жаль, что люди, не видя полной ситуации, видят для себя шаблон. Рисуют удобную ситуацию и сами в нее верят. Мы все вкладываем в себя, жаль, что Аннабель с Игорем старались и так прервался для них этап. И мы тоже старались. Здесь никто не зверь, накалять обстановку из-за этого не стоит. У нас праздник спорта вообще-то. Мы все взрослые люди, подошли, поинтересовались. Это единственное, что мы можем сделать, по-человечески выразить свои эмоции. Если мы бы стояли и лезли впереди врачей, постоянно спрашивали как она… Скорее, уже это выглядело бы как спектакль», – сказал Дрозд.

По итогам соревнований в Красноярске Шанаева и Дрозд заняли второе место.