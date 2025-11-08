Фигурное катание
8 ноября, 20:05

Владислав Дикиджи — о короткой программе в Казани: «Доволен на 8 из 10»

Елена Федянина
Автор

Фигурист Владислав Дикиджи оценил свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Доволен на 8 из 10. Не хватило на последнее вращение, не отсидел шесть оборотов. И ребро поставили на флипе. Если поставили, значит, есть», — сказал Дикиджи.

Также Дикиджи рассказал о работе с Михаилом Колядой.

«С Колядой работать одно удовольствие, мы встречаемся два раза в неделю. Но сегодняшняя ошибка — моя вина: приземлился не очень удачно, конек туго завязал», — сказал спортсмен.

Фигурист рассказал, что не исключает исполнения четверного акселя в будущем.

«Исполню ли четверной аксель? Возможно, на Кубке Первого канала. Но точно не этап Гран-при и чемпионат России», — отметил Дикиджи.

Дикиджи занимает первое место по итогам короткой программы на третьем этапе в Казани — 94,51 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (87,71), третье — Артур Даниелян (85,73).

  • ShadowPavel

    Великолепный результат :fire:

    11.11.2025

  • Niikiitic

    прекрасный вид спорта

    11.11.2025

  • BobIG

    8 из 10 это неплохо, есть куда стремиться)

    10.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Молодцы ребята! :thumbsup:Красавчики! :thumbsup:

    09.11.2025

  • Lego

    Молодец!

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Верю, все проходит на высшем уровне

    08.11.2025

  • Слава Иванов

    Казань опять принимает красивый вид спорта у себя

    08.11.2025

    • Лутфуллин — о короткой программе в Казани: «На 90 процентов доволен, завтра попробую четверной лутц»

    Артур Даниелян: «Не хочу думать, что я иду третьим. Хочется просто откатать»

    Takayama

