Владислав Дикиджи — о короткой программе в Казани: «Доволен на 8 из 10»

Фигурист Владислав Дикиджи оценил свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Доволен на 8 из 10. Не хватило на последнее вращение, не отсидел шесть оборотов. И ребро поставили на флипе. Если поставили, значит, есть», — сказал Дикиджи.

Также Дикиджи рассказал о работе с Михаилом Колядой.

«С Колядой работать одно удовольствие, мы встречаемся два раза в неделю. Но сегодняшняя ошибка — моя вина: приземлился не очень удачно, конек туго завязал», — сказал спортсмен.

Фигурист рассказал, что не исключает исполнения четверного акселя в будущем.

«Исполню ли четверной аксель? Возможно, на Кубке Первого канала. Но точно не этап Гран-при и чемпионат России», — отметил Дикиджи.

Дикиджи занимает первое место по итогам короткой программы на третьем этапе в Казани — 94,51 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (87,71), третье — Артур Даниелян (85,73).