Вице-чемпион Европы Даниелян подвел итоги Гран-при в Казани

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свое выступление в произвольной программе на этапе российской серии «Гран?при» в Казани.

«Первая половина проката — достойно. Все четко сделал, контролировал все. Во второй половине — не знаю... Может быть, все от мысли, что все сложное сделал, а на эти тройные оставил меньше концентрации. Хотел меньше зацикливаться на них, просто спокойно сделать. Буду учитывать на будущее, что лучше все контролировать, как четверные и тройной аксель. Раз так выходит — что?то надо поменять.

Такое чистое исполнение четверного сальхова у меня в первый раз. По ощущениям, он был сделан уверенно. Просто надо поработать не только над сальховым, но и приземлением на всех прыжках, так как я валюсь с ноги почему?то. Работы полно. Этот старт показал, на что сделать упор.

Общение с Валентином Молотовым? Он сказал мне: свое не отдавать. С радостью послушаю его по поводу того, что я не так сделал, по поводу ошибок, чтобы дальше исправлять. Это мой первый крупный старт в Казани. Рад, что выступил», — сказал Даниелян.

Даниелян занял четвертое место, он набрал 225,68 балла по сумме двух программ. Недавно спортсмен перешёл в группу Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге.