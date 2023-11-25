Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала свое выступление в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Конечно, было немножко лучше, чем в Красноярске. Но все равно здесь были недочеты небольшие, которые надо исправлять. Недочет был на каскаде, но в целом прокатом довольна. Я не особо пытаюсь обращать внимание на соперников. Моя работа — чисто катать обе программы. Но я все равно уже на высоком уровне. Хочется быть конкурентноспособной. Арена очень большая. Много народу пришло посмотреть на нас. Чувство ответственности присутствовало. Здесь я чувствовала себя как дома и до последнего момента не понимала, где нахожусь. Когда откатала программу поняла, что это здорово!» — сказала Яметова.

Спортсменка набрала за прокат 70,67 балла и заняла промежуточное третье место.