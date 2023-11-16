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Сегодня, 18:29

Варвара Медведева получила рассечение на «Гран-при России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигуристка Варвара Медведева, которая выступает в паре с Павлом Астаховым, получила рассечение на юниорском этапе «Гран-при России» в Самаре, сообщает ТАСС.

В ходе проката партнер уронил 16-летнюю спортсменку на лед. Несмотря на это, пара завершила свое выступление.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — цитирует ТАСС ответ Федерации фигурного катания на коньках России.

Пара Медведева/Астахов заняла итоговое пятое место на этапе «Гран-при России» среди юниоров.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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