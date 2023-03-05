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Сегодня, 11:49

Валиева заявила два четверных в произвольной программе в финале Гран-при

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева собирается исполнять два четверных тулупа в произвольной программе в финале Гран-при России: квад-тулуп с двойным акселем и сольный четверной тулуп.

Кроме Валиевой, еще шесть девушек будут исполнять ультра-си: Софья Самоделкина, Алина Горбачева, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Аделия Петросян.

Произвольная программа одиночниц начнется в 14.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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