Валиева заявила два четверных в произвольной программе в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева собирается исполнять два четверных тулупа в произвольной программе в финале Гран-при России: квад-тулуп с двойным акселем и сольный четверной тулуп.

Кроме Валиевой, еще шесть девушек будут исполнять ультра-си: Софья Самоделкина, Алина Горбачева, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Аделия Петросян.

Произвольная программа одиночниц начнется в 14.45 по московскому времени.