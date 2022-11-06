Валиева заявила четверной тулуп в произвольной программе на «Гран-при» в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заявила четверной тулуп на этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Казани.

Стали известны технические элементы, которые планируют исполнить фигуристки в произвольной программе на соревнованиях в столице Татарстана. Из элементов повышенной сложности можно выделить только четверной тулуп у Камилы Валиевой. Также Валиева будет исполнять двойной аксель, тройной флип с двойным акселем через секвенцию, тройной флип, каскады тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип+ойлер+тройной сальхов.

Отметим, что Камила уже пробовала исполнять четверной на прошлом турнире в Москве и не смогла успешно приземлить элемент.