Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:38

Валиева заявила четверной тулуп в произвольной программе на «Гран-при» в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева заявила четверной тулуп на этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Казани.

Стали известны технические элементы, которые планируют исполнить фигуристки в произвольной программе на соревнованиях в столице Татарстана. Из элементов повышенной сложности можно выделить только четверной тулуп у Камилы Валиевой. Также Валиева будет исполнять двойной аксель, тройной флип с двойным акселем через секвенцию, тройной флип, каскады тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип+ойлер+тройной сальхов.

Отметим, что Камила уже пробовала исполнять четверной на прошлом турнире в Москве и не смогла успешно приземлить элемент.

Камила Валиева. Валиева купается в любви судей. Но правильно ли это?
Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
Егерь получил смертельное ранение во время охоты с московским префектом
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова: «Если говорить о давлении, Валиева в своей карьере уже многое ощутила»

Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 6 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости