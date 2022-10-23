Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на «Гран-при России»

Чемпионка России и Европы Камила Валиева с падением исполнила произвольную программу на 1-м этапе «Гран-при России» в Москве.

Она упала с четверного тулупа, затем прыгнула каскад тройной флип — двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц.

16-летняя Валиева в произвольной программе уступила Софье Акатьевой (160,74 — 163,98), но стала победительницей турнира по сумме двух программ 244,66.