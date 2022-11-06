Валиева трижды упала с четверного тулупа на «Гран-при» в Казани

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не смогла исполнить четверной тулуп на этапе «Гран-при России» в Казани.

Сначала прыжок не получился у фигуристки во время проката произвольной программы. После окончания выступления Валиева осталась на льду и еще дважды зашла на квад при поддержке зала. Обе попытки также закончились падениями.

На шестиминутной разминке четверной прыжок у фигуристки получился.

Камила Валиева выиграла этап в Казани, набрав по сумме двух программ 241,72 балла. 16-летняя россиянка отобралась в финал серии.