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Сегодня, 16:37

Валиева трижды упала с четверного тулупа на «Гран-при» в Казани

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не смогла исполнить четверной тулуп на этапе «Гран-при России» в Казани.

Сначала прыжок не получился у фигуристки во время проката произвольной программы. После окончания выступления Валиева осталась на льду и еще дважды зашла на квад при поддержке зала. Обе попытки также закончились падениями.

На шестиминутной разминке четверной прыжок у фигуристки получился.

Камила Валиева выиграла этап в Казани, набрав по сумме двух программ 241,72 балла. 16-летняя россиянка отобралась в финал серии.

Фигурное катание
Камила Валиева
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