Валиева сказала, что планирует выступить на прыжковом турнире, но без четверного лутца

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала исполнение произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Казани и рассказала о своих дальнейших планах.

«Я надеюсь, что смогу выступить на прыжковом турнире. Нельзя ничего загадывать, но я очень хочу. Все зависит от меня, так что будем работать. Не буду загадывать, но надеюсь. Какой арсенал ждать? Не знаю. Явно не четверной лутц. Я же не волшебник.

До чемпионата России полтора месяца. Столько времени еще. Просто нужно работать, работать и еще раз работать. Не являются попытки четверных после проката неуважением к соперницам? Я не знаю, можно ли это делать. Я катала последняя. Если бы после меня кто?то выступал, я бы не пошла на это. Я пока ни с кем не говорила, кроме тренеров. Если мне скажут, чтобы я так не делала, то больше не буду. Это было мимолетное желание. Я не знаю, что мне скажут. Я хотела сделать тулуп, зажалась и не получилось. Но на тренировках все делаю, на разминке тоже была хорошая попытка. Значит, когда он получится — это вопрос времени», — сказала Валиева.

Валиева набрала 241,72 балла по сумме двух программ и выиграла этап «Гран-при» в Казани.