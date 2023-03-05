Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:22

Валиева рассказала об эмоциях после олимпийского сезона

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева на пресс-конференции после произвольной программы в финале Гран-при России рассказала о своих эмоциях, оставшихся от олимпийского сезона.

На вопрос о том, будет ли она лично участвовать в заседаниях CAS по ее делу, Валиева отвечать не стала.
«В большой степени я довольна собой. Я выросла, много всего произошло за этот год. То, что произошло там, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится. Невозможно постоянно идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого. Я хотела бы сказать... Это будет странно... Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе», — сказала Валиева.

В воскресенье, 5 марта в финале «Гран-при России» Валиева заняла второе место, она набрала 241,76 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стала еще одна фигуристка из группы Этери Тутберидзе, Аделия Петросян (255,01).

Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Западные аналитики признали тяжелое положение украинских войск в Артемовске
Bloomberg сообщило о приостановке Британией поставок газа в Европу
В Ивановской области человек погиб после обрушения крыши магазина
В МИД назвали условия участия России в зерновой сделке
Популярное видео
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», первый этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Валиева объяснила, почему ей было сложно выступать в финале «Гран-при» в Санкт-Петербурге
Новости
RSS RSS
Все новости