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Сегодня, 17:09

Валиева рассказала о восстановлении после травмы, не позволяющей ей прыгать ультра-си

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Олимпийских игр в командных соревнованиях Камила Валиева поделилась тем, как происходит восстановление после травмы.

На контрольных прокатах сборной России фигуристка рассказывала, что состояние здоровья не позволяет ей прыгать элементы ультра-си. В короткой программе на первом этапе «Гран-при России» Камила также не исполняла тройной аксель, но на тренировках снова начала делать четверной тулуп.

— Я довольна прокатом. Сегодня из-за адреналина было немного тяжело, потому что давно не выступала. Но это очень круто, что я снова здесь, снова на соревновательной арене. Почувствовать это — безусловное счастье.

— Снова двойной аксель вместо тройного. Как продвигается работа над трикселем?

— Прошел всего месяц, у меня была травма. Я очень рада, что собираю четверной тулуп на тренировках, прыгнула опять. Нужно двигаться потихоньку. Здоровье сейчас важнее. Нет спешки. Постолимпийский сезон — это всегда не про быстрее и сильнее.

— Раз прыгнула четверной тулуп, со здоровьем все стало лучше?

— Да, конечно. Прошло более трех месяцев, все потихоньку приходит в норму.

— Насколько сильны соперники на «Гран-при»?

— Я никогда не любила об этом говорить и сейчас не буду оценивать. Я здесь, вопросы про меня.

— Почему решила поменять платье к короткой?

— Оно мне не нравилось. Я же девочка. В прошлом году было сиреневое платье. Там больше светлое, тут — темное. Не знаю, как так получилось, что похожие цвета.

— Болельщики достаточно быстро разгадали слово «Вера» в начале твоей программы. Не хочешь теперь зашифровать новое слово?

— Думала об этом, хотела на Кубке Первого канала поменять. Но теперь ждите в Казани новое слово.

Валиева показала лучший результат в короткой программе на первом этапе «Гран-при России». Спортсменка набрала 83,92 балла.

Фигурное катание
Камила Валиева
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