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Сегодня, 17:18

Валиева ответила на критику своей новой короткой программы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева высказалась на тему критики ее коротких программ. О постановках говорят, что они слишком похожи друг на друга стилистически.

— У тебя обе программы тяжелые в этом сезоне. С какими эмоциями ты их катаешь?

— В произвольной я рассказываю свою историю. Моя история никуда не делась — может быть, внешне все нормально, но внутренне она останется в любом случае. Тут ты просто снимаешь один свой слой, выходишь и рассказываешь. А короткая программа — это что-то родное. Я спокойно могу отдаться всем своим ощущениям.

— Говорят, что все последние короткие программы у тебя в одинаковом стиле. Что ты сама думаешь по этому поводу?

— На олимпийский сезон мы брали ту тему, которая знакома, в который мы уверены. Сейчас это все равно немного другое — да, родное, но дорожка под быструю музыку. Безусловно я очень хочу какие-нибудь образы и под быструю музыку или еще что-то. Это все будет, просто еще нужно время.

Валиева лидирует после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве. Фигуристка набрала 83,92 балла за свое выступление.

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