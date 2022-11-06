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Сегодня, 16:44

Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева необычно отметила окончание произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани.

16-летняя олимпийская чемпионка в командных соревнованиях завершила прокат, но затем не стала покидать лед, а по просьбе болельщиков сделала две попытки четверного тулупа, который не удался ей в программе. Обе завершились падениями.

Ситуация крайне нехарактерна для официальных соревнований — тем более что Валиева прыгала во время выставления себе же оценок.

Однако это не противоречит правилам фигурного катания, изучил «СЭ». Согласно пункту 5.16.1 Правил фигурного катания, «участник обязан покинуть ледовую площадку после окончания выступления до объявления оценок судьей-информатором». Однако судья объявил оценки после перфоманса Валиевой, когда она уже сидела в kiss-and-cry. К тому же, подопечная Этери Тутберидзе выступала последней, так что не мешала раскатке следующих участниц.

Таким образом, оснований для подачи протеста на результат Валиевой нет.

Фигурное катание
Камила Валиева
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