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Сегодня, 17:05

Валиева объяснила, почему из программы пропали слова американской журналистки

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об изменении произвольной программы. На контрольных прокатах в начале композиции были слова из российских и американских новостей о допинг-скандале, но на первом этапе Гран-при России они исчезли.

— Убрали на время. Вернем, не волнуйтесь. Это ни с чем не связано, просто так решили сделать вместе с тренерами. Просто на какое-то время, — сказала Валиева.

16-летняя фигуристка с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Фигурное катание
Камила Валиева
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