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Сегодня, 17:25

Валиева объяснила, почему ей было сложно выступать в финале «Гран-при» в Санкт-Петербурге

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала, почему ей было психологически сложно соревноваться еще раз во дворце спорта «Юбилейный».

«После чемпионата России-2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — заявила Валиева.

В финале «Гран-при» Валиева стала второй, проиграв одногруппнице Аделии Петросян. В прошлом сезоне Камила выиграла чемпионат России в Санкт-Петербурге, но после этого результат спортсменки обнулили из-за разбирательств ВАДА и CAS по ее делу.

Фигурное катание
Камила Валиева
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