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Сегодня, 15:00

В ФФККР заявили, что регламент отбора на «Гран-при России» просто вернулся к старому формату

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что система отбора в финал «Гран-при России» по фигурному катанию в прошлом году менялась из-за Спартакиады сильнейших, а в текущем сезоне вернулась старая система.

«По итогам сезона распределяется призовой фонд, как это и было ранее. Фигуристы получают очки за занятые места на всех турнирах. Как и в позапрошлом году, в финал попадают по результатам двух этапов «Гран-при России» и чемпионата страны.

В прошлом году, из-за того что финал был совмещен со Спартакиадой сильнейших, чемпионат не учитывался, в этом сезоне вернулись к прежней системе. Никто ничего не собирался менять, это предполагалось изначально», — цитирует Когана ТАСС.

Ранее ФФККР опубликовала на сайте изменения в регламенте отбора в финал «Гран-при России» — для попадания в финал учитываются очки за два этапа «Гран-при России» и чемпионат страны.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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